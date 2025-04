Wśród chorób nowotworowych naczyń możemy wyróżnić zmiany łagodne oraz złośliwe. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z miejscowym stanem chorobowym, który toczy się w ścianie naczynia i nie daje przerzutów do innych narządów. Najpopularniejsze są łagodne naczyniaki rosnące najczęściej w skórze i nie będące zagrożeniem dla zdrowia. Złośliwe nowotwory naczyń mogą dawać odległe przerzuty i należą do groźnych patologii, dlatego należy zapoznać się z nimi bliżej.

Naczyniakomięsak krwionośny

Wybitnie złośliwym guzem naczyniowym jest naczyniakomięsak krwionośny, zwany też śródbłoniakiem krwionośnym złośliwym. Nadmiernemu i niepohamowanemu rozrostowi ulega cienka warstwa nabłonka wyścielająca wnętrze naczyń krwionośnych – śródbłonka. Najczęstszą lokalizacją tego raka jest wątroba, tarczyca, gruczoł piersiowy i śledziona. Naczyniakomięsak daje szybko przerzuty poprzez krew do różnych narządów ciała.

Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego to złośliwy nowotwór zbudowany głównie z nieprawidłowych naczyń włosowatych i drobnych mięśni gładkich. Jego rozwój związany jest z zakażeniem wirusem opryszczki typu HHV-6.

Występuje on w dwóch postaciach – klasycznej, w której dominują zmiany o charakterze czerwonych i sinych guzków zlokalizowanych na dłoniach lub stopach oraz w postaci związanej z leczeniem immunosupresyjnym i zakażeniem wirusem HIV. Najcięższa postać mięsaka Kaposiego występuje u osób cierpiących na AIDS, u których nowotwór ten zajmuje po kolei wszystkie ważne dla życia narządy wewnętrzne – nerki, płuca, jelito. Charakterystyczną zmianą skórną jest ciemnoczerwona lub sina plama na czubku nosa.

Obłoniak złośliwy

Obłoniak to guz wywodzący się z komórek osłonki zewnętrznej naczyń, zwanej przydanką. Jest ona rodzajem tkanki łącznej, wytrzymałej na rozciąganie i stanowi ochronną warstwę dla naczynia. Proces nowotworowy zlokalizowany w przydance może dotyczyć skóry lub narządów wewnętrznych. Obłoniak występuje rzadko - stanowi 1% wszystkich nowotworów naczyń. Jest to nowotwór bogato unaczyniony i częstym jego objawem są krwawienia, m.in. z nosa. Odmiana złośliwa obłoniaka jest znacznie rzadsza niż łagodna.