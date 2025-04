foto: Darek Kafka/CAE

Laureatami plebiscytu „Złote Krople Rosy”, mającego na celu uhonorowanie osób, instytucji działających na rzecz pacjentów onkologicznych, organizowanego w ramach kampanii "Rak. To się leczy!" m.in. przez Fundację Rosa, zostali:

Elżbieta Wojdyła z Oławy, prezeska Stowarzyszenia "Zawsze kobieta", która została wyróżniona w kategorii „Człowiek najbardziej zaangażowany w problematykę onkologiczną w Polsce";

Oddział Onkologii Klinicznej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w kategorii „Oddział onkologiczny najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce”; oraz

Onko-Olimpiada 2012, zorganizowana przez Fundację Spełnionych Marzeń, w kategorii: „Kampania edukacyjna lub społeczna na rzecz walki z rakiem w roku 2012”.

Laureatom wręczono statuetki podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Zwycięzcy nie kryli zaskoczenia i wzruszenia, ponieważ w swoich kategoriach rywalizowali z medialnymi osobami i dużymi ośrodkami onkologicznymi.

Gala była też okazją do spotkania się wszystkich osób i instytucji współtworzących kampanię, czyli ambasadorów, organizacji onkologicznych, stowarzyszeń pacjentów onkologicznych, partnerów akacji i patronów, a także artystów i dziennikarzy popierających kampanię. Uroczystość poprowadził Tomasz Kammel, a wśród osób wręczających statuetki znaleźli się m.in. Katarzyna Grochola i Jerzy Stuhr. O nadziei, wierze i miłości śpiewali solo i w duetach: Stanisław Soyka, Kasia Kowalska, IRA, Patrycja Markowska, Marek Piekarczyk i zespół Happy Sad.

Wieczór obfitował w kilka pełnych wzruszeń chwil, których dostarczyli goście honorowi – Katarzyna Grochola i Jerzy Stuhr, opowiadający o swoich doświadczeniach z chorobą nowotworową i przekonujący, że mówienie o raku otwarcie, nawet z humorem, pomaga wielu ludziom uwierzyć, że rak jest uleczalny i że warto podjąć z nim walkę. Taką wzruszającą chwilą było też uczczenie 20-lecia działalności Amazonek i pani Krystyny Wechmann na rzecz edukacji na temat raka piersi.

Organizatorzy z Fundacji Rosa poinformowali również o kolejnych działaniach planowanych w ramach kampanii „Rak. To się leczy!”, w tym o:

akcji „Białe fortepiany w polskich szpitalach”, czyli o koncertach Stanisława Soyki dla pacjentów Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który odbędzie się już 22 marca;

kobiecej odsłonie kampanii „Rak. To się leczy!”, czyli o filmowych kreacjach kobiecych zachęcających do badań profilaktycznych.

odsłonie kampanii „Rak. To się leczy!”, czyli o filmowych kreacjach kobiecych zachęcających do badań profilaktycznych. koncercie Katie Melua w Sali Kongresowej w Warszawie (16 czerwca), z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pacjentów chorych na raka pozbawionych refundacji kosztów leczenia;

akcji dożywiania specjalnymi preparatami pacjentów 5 wiodących ośrodków onkologicznych przez okres 6 miesięcy.

Kampania „Rak. To się leczy!” rozpoczęła się 4 lutego, w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Pierwszy jej etap miał charakter edukacyjny – walkę ze społecznymi stereotypami na temat chorób nowotworowych oraz zachęcenie Polaków do badań profilaktycznych. W kilkunastu audycjach telewizyjnych specjaliści zaangażowani w kampanię opowiadali o sposobach wczesnej diagnostyki i innowacyjnych metodach leczenia, obalali mity i przesądy związane z nowotworami, rozmawiali o finansowych możliwościach zabezpieczenia się w razie choroby i kosztownego leczenia, podnosili problematykę diety osób chorych na raka. Pokazywali również historie ze szczęśliwym zakończeniem przekonujące, że rak w porę wykryty jest uleczalny.

Sympatię i uwagę widzów przykuły spoty telewizyjne, w których głosu użyczyli Jerzy Stuhr, Cezary Pazura, Stanisław Mikulski i Jarosław Boberek. Parafrazując filmowe cytaty granych przez siebie bohaterów w lekki, humorystyczny sposób zachęcali Polaków do badań.

W ramach kampanii powstało specjalne wydawnictwo płytowe „Krople Rosy. Muzyka Nadziei”, z którego dochód zostanie przeznaczony na walkę z rakiem. Na płycie, która weszła na rynek 26 lutego, zagościli artyści, tacy jak Leszek Możdżer, IRA, Natalia Kukulska, Hey, Stanisław Soyka, Kasia Kowalska.

Organizatorem kampanii jest Fundacja Rosa, której merytorycznego wsparcia udzieliły: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich. W trakcie kampanii dołączyli: Polska Unia Onkologii i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Dzięki współpracy tych środowisk powstała platforma www.raktosieleczy.pl, która gromadzi informacje przydatne każdemu, kto poszukuje wiedzy o dostępnych badaniach profilaktycznych, ośrodkach medycznych i metodach leczenia.

W kampanię zaangażowało się również wielu specjalistów oraz firm, które we własnym zakresie prowadziły dotąd batalię o podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat raka i korzystania z dostępnych na rynku badań diagnostycznych oraz metod leczenia, a także finansowania kosztów terapii i rehabilitacji. Są wśród nich: ING Życie, Nutricia, Lilly, Roche, Celgene i Astra Zeneca.

