Obecnie stosowane techniki obrazowania guzów mózgu są bardzo zróżnicowane, jednak wszystkie mają swoje ograniczenia np. niemożność otrzymania obrazu w czasie rzeczywistym bez konieczności zastosowania dużego, drogiego sprzętu, toksyczność, czy nietrwałość stosowanych środków obrazujących. Nanocząsteczki złota, które są tak małe, że 500 ułożonych koniec do końca mieści się w szerokości ludzkiego włosa, są tanie w produkcji i nie są toksyczne. Dzięki tym właściwościom mogą zapewnić rozwiązanie problemów z obrazowaniem nowotworów mózgu.

Co więcej, naukowcy pod kierownictwem prof. Adam Wax'a odkryli, że w zależności od kształtu i proporcji szerokości do długości, złote nanorurki wykazują różne właściwości optyczne. Dzięki temu badacze będą mogli „dostroić” długość fali, przy której dojdzie do rozproszenia sygnału.

Tak przygotowane złoto jest następnie łączone z przeciwciałami przeciwko receptorom znajdującym się w dużej ilości na powierzchni komórek nowotworowych. Połączenie przeciwciała z receptorem umożliwia dokładne zlokalizowanie nieprawidłowej tkanki.

Nowa metoda była do tej pory testowana jedynie w warunkach laboratoryjnych. Jednak obiecujące rezultaty pierwszych prób dają nadzieję na szybkie wprowadzenie tej techniki do zastosowania klinicznego, na czym skorzystają przede wszystkim chorzy z nowotworami mózgu.

Źródło: Science Daily/ kp

