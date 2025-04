Zmagania z grypą

Zdecydowana większość Polaków (72%) przynajmniej raz w roku cierpi na dolegliwości związane z grypą i przeziębieniem - wynika z badania OTC Track realizowanego przez TNS OBOP.

Kobiety chorują częściej (77%) niż mężczyźni (67%). Najwięcej, bo ponad jedna trzecia Polaków (36%), choruje 2-3 razy w roku. Również w tej grupie zachorowania są częstsze wśród kobiet (42%) niż wśród mężczyzn (31%).

Na dolegliwości związane z grypą lub przeziębieniem częściej zapadają również osoby z młodszych grup wiekowych, rzadziej zaś osoby starsze. Co najmniej raz w roku na przeziębienie i grypę choruje 78% osób w wieku między 15 a 40 rokiem życia. Natomiast wśród osób powyżej 40 roku życia zachorowania na grypę i przeziębienie są nieco mniej powszechne. Raz w roku i częściej choruje 71% osób w wieku 40-49 lat, 69% osób w wieku 50 – 59 lat i 64% osób w wieku 60 lat i więcej.

Gdy dopadną nas pierwsze objawy choroby, sięgamy po leki dostępne bez recepty – co deklaruje 88% badanych. Jedna piąta Polaków (21%) w przypadku grypy lub przeziębienia zawsze stosuje preparaty dostępne bez recepty (OTC). Natomiast co dziewiąty Polak deklaruje, że w czasie trwania choroby nigdy nie sięga po tego typu preparaty. Środków bez recepty wspomagających walkę z przeziębieniem i grypą częściej unikają mężczyźni (14%) niż kobiety (9%).

„Badania pokazują, że pomimo dostępnej profilaktyki w zakresie szczepień, z roku na rok rośnie liczba osób zapadających na grypę. W porównaniu do poprzedniego sezonu jesienno-zimowego odsetek Polaków cierpiących na dolegliwości związane z grypą i przeziębieniem co najmniej raz w roku wzrósł z 68% do 72%.” – komentuje wyniki badań Aneta Tyborowska, Lider Sektora Badań Rynku Medycznego TNS OBOP.

Dane pochodzą z badania OTC Track, który jest ciągłym badaniem o charakterze syndykatowym, realizowanym dla marek należących do poszczególnych kategorii leków dostępnych bez recepty. Badanie OTC Track realizowane jest techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, województwo i rodzaj miejscowości. Wielkość próby to 250 wywiadów tygodniowo, ponad 1 000 wywiadów miesięcznie, ponad 12 000 rocznie. Podane wyniki pochodzą z pomiaru realizowanego od 22 września 2008 do 1 lutego 2009r. oraz analogicznego okresu poprzedniego sezonu.

źródło: Materiały prasowe TNS OBOP