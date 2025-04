W badaniu potwierdzającym tę hipotezę uczestniczyło 114 kobiet w wieku około 50 lat, u których ostatnia miesiączka wystąpiła w ciągu ostatnich trzech. Uczestniczki nie mogły być leczone hormonalną terapią zastępczą, ani mieć za sobą zabiegów kosmetycznych na skórze twarzy. U każdej z pań wykonano dokładne pomiary ilości i głębokości zmarszczek na twarzy i szyi. Jędrność i sztywność skóry mierzono za pomocą specjalnego urządzenia. Jednocześnie zbadano u wszystkich kobiet gęstość tkanki kostnej.

Analiza uzyskanych informacji pozwoliła na ustalenie ujemnej korelacji pomiędzy wynikiem ilości zmarszczek a gęstością kości tzn. im więcej zmarszczek tym niestety słabsze kości. Zależność ta była widoczna na wszystkich miejscach szkieletu: biodrach, kręgosłupie lędźwiowym i piętach i była niezależna od wieku, składu ciała i innych czynników wpływających na gęstość kości.

Wielu zapewne zada sobie pytanie, jaki naprawdę związek mają kości ze skórą? Odpowiedzią jest białko – kolagen, z których zbudowana jest w dużej mierze skóra i tkanka kostna. Zmiany zachodzące z wiekiem w kolagenie są przyczyną zmian właściwości skóry, a także pogorszenia jakości i ilości tkanki kostnej.

„Docelowo chcemy wiedzieć, czy gęstość zmarszczek na skórze pozwala na identyfikację kobiet, które są bardziej narażone na złamania kości, zwłaszcza szyjki kości udowej lub biodra, które są bardzo niebezpieczne u ludzi starszych.” tłumaczy lekarz Lubna Pal z Yale School of Medicine. Naukowcy podkreślają jednak, że są to dopiero początkowe ustalenia i potrzebne będą dalsze badania by potwierdzić zaobserwowaną prawidłowość.

Źródło: Science Daily/ kp