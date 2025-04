Ratunkiem są zabiegi mezoterapii. Stosuje się je właśnie po to, by zmniejszyć objawy starzenia się skóry twarzy. Szczególnie dobre efekty uzyskuje się w okolicach oczu, dekoltu i szyi. Preparat zawiera dużo witamin, minerałów, aminokwasów, kwasów nukleinowych oraz składniki stymulujące komórki. Zabieg trwa ok. pół godziny i polega na ostrzykiwaniu skóry preparatem (nie jest to bolesne, bo robi się znieczulenie miejscowe). Pełny efekt uzyskujemy po 2-3 wizytach u dermatologa. Skóra po takim odżywieniu staje się bardziej elastyczna i jędrniejsza. Dzięki temu, że zwiększa się produkcja kolagenu, znikają drobne zmarszczki. Cena zabiegu - od 100 do 200 zł, w zależności od ilości zużytego preparatu.

