W przeszłości za leczenie odpowiedzialny był kapłan-lekarz, który magicznymi sposobami czy wypędzaniem z chorego duchów niwelował objawy, nie skutki choroby. Szczęśliwie wiele się w tej dziedzinie zmieniło. Szybko rozwijająca się medycyna diagnostyczna i interwencyjna sprawia, że efekty leczenia stają coraz bardziej spektakularne, a nowe technologie komunikacyjne dają samym pacjentom możliwość zdobywania wiedzy na temat nieznanych dotychczas obszarów. Dzięki temu sami możemy współkontrolować nasze zdrowie i prowadzić świadomy, zdrowy tryb życia. Dlaczego jest to takie ważne? Bo dzięki odpowiedniej profilaktyce możemy uchronić się przed powstawaniem wielu poważnych schorzeń m.in. nadciśnienia tętniczego.

Często nie jesteśmy świadomi tego, jak wiele prostych, codziennych czynności może negatywnie wpływać na nasze ciśnienie. W marcu ruszył program „Cała Polska leczy nadciśnienie”, który ma za zadanie uświadomić nam co zmienić, aby uniknąć choroby i jak dbać o swoje zdrowie.

Pierwszym elementem, który ma podstawowe znaczenie dla poprawy stanu zdrowia, jest dieta. Dla osób z nadwagą priorytetem jest pozbycie się zbędnych kilogramów, gdyż w ich przypadku ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego jest dwa razy większe. Należy zwrócić uwagę nie tylko na samą kaloryczność spożywanych produktów, ale także na ich zawartość odżywczą. Powinniśmy ograniczyć lub wyeliminować stosowanie soli, a zwiększyć ilość spożywanych warzyw i owoców do 5 porcji w ciągu dnia. Dobrym posunięciem będzie zastąpienie czerwonego mięsa rybami i drobiem, a tłuszczy zwierzęcych roślinnymi, np. oliwą z oliwek. Wypowiedzmy wojnę nałogom. Powiedzmy stop papierosom i ograniczmy spożywanie alkoholu do minimum. Kolejnym niezwykle istotnym determinantem sukcesu jest aktywność fizyczna. Zamieńmy czas spędzony przed telewizorem na długi spacer, jazdę na rowerze lub zapiszmy się na siłownię. Można zaangażować w to całą rodzinę i motywować się nawzajem. Umożliwi nam to nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale także aktywnie spędzony czas z bliskimi. Ogromny wpływ na wysokość naszego ciśnienia ma także nadmierny stres. Walczmy z nim. Przeznaczmy trochę czasu na relaks i znajdźmy sobie jakieś odprężające zajęcie, które pozwoli nam choć na chwilę zapomnieć o narastających problemach życia codziennego.

Narodowy Tydzień Pomiaru Ciśnienia – Twój czas na dokonanie zmian



Jak i kiedy wdrożyć wszystkie niezbędne zmiany w naszym trybie życia? Wielkimi krokami zbliża się Narodowy Tydzień Pomiaru Ciśnienia przewidziany na okres od 11 do 17 maja. Jest to dobry moment, abyśmy mogli wspólnie rozpocząć drogę w kierunku pozbycia się wszystkich złych nawyków. To niewielka cena biorąc pod uwagę, że życie mamy tylko jedno, a to jak będzie ono wyglądać zależy właśnie od nas.

