Lekarze stwierdzili, że u 15-18% ludzi zmiany pogody wywołują bardzo poważne dolegliwości. 3/4 z nas reaguje na nie wahaniem samopoczucia. Jeżeli i Ciebie to dotyczy - po pierwsze nie lekceważ tego problemu.

Twoje ciało, mimo ciągłych skoków temperatury utrzymuje stałą ciepłotę 36,6°C. Aby wytrwać w tym stanie, organizm bezustannie śledzi pogodę, posługując się specjalnymi czujnikami układu nerwowego. Zmieniają się warunki atmosferyczne - w organizmie zachodzą zmiany fizjologiczne. Procesem tym kieruje wegetatywny układ nerwowy. Jeśli jesteś zmęczona lub osłabiona, układ wegetatywny też reaguje osłabieniem, a Ty gorzej znosisz złą pogodę. Dotyczy to ponad 60% ludzi. Specjaliści wyróżniają 2 rodzaje wrażliwości na zmianę pogody: elektromagnetyczną i hormonalną.

Działasz jak odbiornik fal

Najgorzej czujesz się, gdy nadchodzi front atmosferyczny. Twój organizm ma niezwykły talent przeczuwania pogody, bo... odbiera fale elektromagnetyczne, które powstają na linii frontów (fale te rozchodzą się z prędkością światła). W nocy skarżysz się na bezsenność, duszności. W ciągu dnia dokuczają Ci bóle stawów, obrzęki, bóle głowy.

Rady dla Ciebie:

Służy Ci kawa? Możesz pić nawet 3 filiżanki dziennie. Jeśli ból reumatyczny łagodzi koniak, nie żałuj sobie małego kieliszka, pod warunkiem, że akurat nie ma upału.

Masz czujnik hormonalny

Bardzo nie lubisz, gdy się oziębia. Twój organizm reaguje wtedy zachwianiem równowagi hormonalnej. Czujesz się bardzo zmęczona, bo z powodu wzrostu poziomu adrenaliny gwałtownie spada Ci poziom cukru we krwi. Mogą też nasilić się dolegliwości wrzodowe.

Rady dla Ciebie:

- Wypij herbatę miętową z miodem. Mięta orzeźwia, a zdrowy i łatwo przyswajalny cukier z miodu natychmiast doda Ci energii.

- Rozpoczynaj dzień od kilkunastu wdechów przy otwartym oknie. Ruch na świeżym powietrzu hartuje wegetatywny układ nerwowy, przyzwyczajając go do intensywniejszej pracy. Twoje minimum to 20 minut ćwiczeń dziennie.

Zanim usiądziesz za kierownicą, wysłuchaj prognozy pogody

Wzrastająca temperatura zwiększa dolegliwości układu krążenia: pocisz się, odczuwasz uderzenia gorąca, wzmożone bicie serca, masz problemy z koncentracją - koniecznie rób przerwy w czasie dłuższej jazdy.

Duszne powietrze - spowalnia reakcje, zwiększa ospałość i napięcie psychiczne, powoduje bóle głowy - podróżuj przy otwartym oknie lub z włączoną wentylacją.

Co Ci szybko pomoże?

6 tabletek witaminy C (30 sztuk - ok.23 zł) - działa mobilizująco, zwiększa przypływ energii i koncentrację;

napój R14 (ok. 4 zł) - pobudza aktywność, wzmaga koncentrację. Zawiera m.in. wyciąg z żeń-szenia;

RedBull (ok. 6 zł) - zwiększa siły organizmu, skład: kofeina, wzmacniający glukuronolakton, witaminy;

Powerade (ok. 4 zł) - dostarcza energii dzięki zawartości fruktozy, glikozy i maltodekstryn (cukrów) - dodaje sił i zapobiega zmęczeniu.