Powodem zmian skórnych występujących u osób chorych na cukrzycę są zakażenia bakteryjne, grzybicze, zmiany związane z uszkodzeniem naczyń krwionośnych w skórze lub niekorzystne działanie leczenia przeciwcukrzycowego.Częste zakażenia są wynikiem wysokiego poziomu cukru we krwi, co daje dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów i upośledza procesy obronne.

U osób chorych na cukrzycę najczęściej dochodzi do powstania czyraków, róży i łupieżu rumieniowego. Najczęstszymi zakażeniami grzybiczymi są natomiast zakażenia grzybami z rodziny Candida.W wyniku leczenia wstrzyknięciami insuliny dochodzi w skórze do zaniku tkanki tłuszczowej.

Reklama