Otyłość oraz choroby dietopochodne dotykają coraz większą liczbę dzieci. W Polsce nadmierna masa ciała występuje u 20% chłopców i 15% dziewczynek. Dzieje się tak za sprawą złych nawyków żywieniowych oraz przyzwyczajenia do cywilizacyjnych „udogodnień”. W dobie barów z fast food’em, mrożonek i wszechobecnych reklam sztucznie ulepszonych produktów najmłodszych trudno przekonać do zbilansowanej diety. Nie pomaga w tym asortyment sklepików szkolnych, w których dzieci często zaopatrują się w drugie śniadania. Sklepiki oferują młodym klientom pełen wachlarz niezdrowej żywności: energetyzujące i dosładzane napoje, nafaszerowane solą chipsy, batoniki i inne słodycze… czyli produkty o długim terminie przydatności do spożycia, pozbawione wszelkich wartości odżywczych.

Jak to zmienić?



Chcąc poprawić rzeczywistość polskich szkół Fundacja BOŚ stworzyła projekt reaktywacji sklepików szkolnych. Placówki nadsyłały do organizatora wnioski, raportując o stanie sklepu obecnie funkcjonującego na ich terenie. "Opisy przedstawiały się naprawdę smutno, a wybór tych szkół, które najbardziej zasługują na pomoc w rewitalizacji sklepiku okazał się bardzo trudny" – zauważa Aleksandra Koper, koordynator projektu. "Na ladach sklepików brakuje owoców, warzyw, jogurtów, a nawet świeżych kanapek. Nie ma też odpowiednich sprzętów (lodówek, chłodziarek) do przechowywania świeżej żywności. Ze względu na duże zainteresowanie projektem z pewnością przeprowadzimy kolejne edycje" – dodaje Aleksandra Koper.

Razem dla zdrowia



Ideą projektu jest, by za plan oraz przebieg remontu odpowiadały zespoły złożone z uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicy konkursu łącznie poświęcą ponad 2000 godzin pracy na rewitalizację sklepików. Zadbają także o wypromowanie zdrowego stylu żywienia w środowisku szkolnym. Prawidłowa dieta oparta o częste oraz zbilansowane posiłki stanowi warunek właściwego rozwoju młodego organizmu. Spożywanie pełnowartościowych przekąsek ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia dzieci, a także odpowiedniego poziomu koncentracji i aktywności umysłowej w czasie długich zajęć lekcyjnych.

Fundacja BOŚ będzie przyglądać się postępowi prac, a najlepsze realizacje wyróżni nagrodami rzeczowymi. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.aktywniepozdrowie.pl. W najbliższym czasie zostaną tam także zamieszczone relacje z pomyślnie przeprowadzonych rewitalizacji.

