Odszkodowania

Zmiany dotyczą możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Teraz orzekaniem o krzywdzie pacjenta zajmie się, specjalnie w tym celu powołana, wojewódzka komisja. Pacjent będzie mógł się skarżyć na źle postawioną diagnozę, źle przeprowadzoną operację lub leczenie, na użycie leku lub sprzętu, który spowodował utratę zdrowia. Zgodnie z ustawą pacjent, który utracił zdrowie może otrzymać odszkodowanie do 100 tys. zł. Natomiast rodzina osoby, która zmarła w wyniku popełnionego błędu może liczyć na odszkodowanie w wysokości nie przekraczającej 300 tys. zł. Całe postępowanie będzie się toczyć na drodze administracyjnej i razem z odwołaniem nie powinno trwać dłużej niż siedem miesięcy.

Leki refundowane

Od 1. stycznia 2012 roku ceny leków refundowanych będą „sztywne”, czyli będą kosztowały tyle samo w każdej aptece. NFZ będzie refundował tylko najtańsze leki stosowane w danym schorzeniu. Jeżeli Pacjent nie zdecyduje się na zmianę leku na tańszy, będzie musiał więcej zapłacić.

Dane pacjenta

Zgodnie z zapisami ustawy o informacji wszystkie dane dotyczące pacjenta będą zapisywane na indywidualnym koncie elektronicznym. Dzięki temu każdy specjalista, do które zgłosi się pacjent będzie znał całą historię jego chorób i listę przyjmowanych leków. Ma to pozwolić na uniknięcie błędów, ułatwi też lekarzom pogotowia ratunkowego udzielenie pomocy osobom nieprzytomnym.

Do 2017 roku mają się również pojawić e-recepty. Lekarz będzie wypisywał pacjentowi receptę elektroniczną, a farmaceuta po okazaniu przez pacjenta dowodu osobistego, sprawdzi w systemie, jaki lek został zapisany. W planach jest również umożliwienie pacjentom uzyskania informacji o kolejkach do świadczeń za pomocą internetu.

Kształcenie lekarzy

Ustawa o zawodzie lekarza zmienia czas kształcenia specjalistów i włącza obowiązkowy staż w program studiów. Według zapewnień Ministra Zdrowia zmiany te mają zwiększyć ilość lekarzy.

Działalność szpitali

W maju 2011 r. wchodzi w życie ustawa o działalności leczniczej. Według niej szpitale-spółki będą mogły przyjmować pacjentów, chcących ominąć kolejkę do świadczeń, odpłatnie. W sytuacji, gdy pacjent będzie przebywał w szpitalu dłużej, niż wymaga tego leczenie, będzie zmuszony do zapłaty. Jeżeli rodzina pacjenta zmarłego nie odbierze zwłok w ciągu 72 godzin, szpital może wystawić rachunek.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", 28.03.2011/ak

