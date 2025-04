Oprócz laserowej korekcji wad wzroku będzie możliwa zmiana koloru oczu z ciemnego na jasny za pomocą lasera. Technologię tę opracował doktor Gregg Homer z Kalifornii. Eksperymenty trwały 10 lat, a w ich wyniku laser może zostać wykorzystany do usunięcia ciemnego pigmentu, który pokrywa tęczówkę i sprawia, że oczy są ciemne – brązowe, orzechowe, piwne itp. W wyniku tego zabiegu oko staje się po kilku tygodniach niebieskie. Dlaczego?

Niebieski kolor w oku to nie pigment (bo błękitny pigment nie występuje w przyrodzie), ale raczej wrażenie koloru. Ciemne oczy są ciemne tylko dlatego, że pigment jest w nich wysunięty na powierzchnię, podczas gdy w jasnych oczach jest cofnięty w głąb tęczówki. Po usunięciu ciemnego pigmentu za pomocą lasera światło o największej długości fali „wpada” do głębokich warstw oka, a o mniejszej długości – rozprasza się na powierzchni oka, sprawiając, że widzimy kolor niebieski.

Do tej pory laser był wykorzystywany do korekcji krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu, a także w chorobach oczu, m. in. spowodowanych cukrzycą i chorobami naczyń krwionośnych, znajdujących się na dnie oka czy w rozwarstwianiu siatkówki.

