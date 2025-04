Być może problemem są nieodpowiednie nawyki żywieniowe. Ich zmiana może szybko i skutecznie pomóc Ci wrócić do optymalnej wagi. Co może na to wpłynąć?

1. Brak stałych pór jedzenia i długie przerwy między poszczególnymi posiłkami

2. Podjadanie kiedy nie mamy wyznaczonych stałych pór posiłków, o wiele trudniej jest nam kontrolować to, co zjadamy.

3. Zły rozkład posiłków w ciągu dnia.

4. Omijanie śniadań

5. Objadanie się w późnych godzinach wieczornych, kiedy nie ma już tylu możliwości do spalenia kalorii.

6. Rozładowywanie napięcia poprzez sesje niekontrolowanego objadania się.

