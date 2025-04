Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine i francuscy naukowcy z Instytutu Pasteura pod kierownictwem prof. Anthony'ego Jamesa uzyskali fragment genomu nosiciela malarii dzięki badaniom i manipulacjom nad materiałem genetycznym komarów z gatunku Anopheles stephensi. W efekcie naukowcy uzyskali owady, które wykazują odporność na pierwotniaki powodujące malarię. Największą zaletą metody jest możliwość wykorzystania jej do zmian w geniomie innych gatunków komarów, np. przenoszących zarodziec sierpowaty (Plasmodium falciparum).

Wyniki obiecujących badań zostały opublikowane w magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Co roku notuje się od 300 do 500 mln przypadków zachorowania na malarię (w tym ponad milion zgonów), a aż 40% populacji mieszka na terenach, gdzie można zarazić się tą chorobą. Malaria jest szczególnym problemem w Afryce – umierają tam na nią głównie niemowlęta, dzieci i kobiety w ciąży.

