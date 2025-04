Zmysłowe zapachy, czyli linia Body Fiesta Dr Ireny Eris

Bakaliowy krem, żurawinowy peeling, soczyste mango... to smakowicie pachnąca uczta dla ciała, na którą zaprasza Dr Irena Eris wraz z linią preparatów Body Fiesta. Kosmetyki należące do tej serii można by opisać następująco: zmysłowe zapachy, niepowtarzalne konsystencje, skuteczne działanie.