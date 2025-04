„Obecnie lekarz chcący przebadać naszą krew ma do wyboru około 10 -20 różnych substancji.” – tłumaczy biochemik David Wishart, zaangażowany w cały projekt – „Nam udało się zidentyfikować 4229 związków chemicznych zawartych we krwi, które lekarze mogą wykorzystać w diagnozowaniu i leczeniu problemów zdrowotnych.”

Do tej pory pewne rozpoznanie choroby na podstawie wyników badań laboratoryjnych można było postawić jedynie w nielicznych przypadkach np. w cukrzycy, czy niewydolności nerek. Teraz, dzięki temu odkryciu otwierają się nowe możliwości w badaniu szeregu stanów chorobowych, których wykrycie będzie możliwe przez przeanalizowanie zmian w zawartości określonych czynników we krwi. Tym bardziej, że większość chorób daje o sobie znać początkowo tylko w wynikach badań krwi.

Naukowcy umieścili listę wszystkich substancji w internecie i jest ona dostępna dla każdego z dokładnymi wartościami referencyjnymi. „Jest to obecnie najbardziej kompletny zbiór związków chemicznych zawartych we krwi.” – podsumowuje Wishart - ”Ludzie prowadzili badania nad krwią od ponad 100 lat. Dopiero jednak dzięki połączeniu prac z przeszłości z naszymi ustaleniami udało się przejść w chemii krwi z widoku przez dziurkę od klucza do wielkiego okna.”

Oczywiście zajmie trochę czasu laboratoriom na całym świecie wprowadzenie nowych protokołów do ich procedur uwzględniających setki nowych substancji. Jednak korzyści z tego płynące, szczególnie dla pacjentów, będą nie do przecenienia.

Źródło: Science Daily/ kp

