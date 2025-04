Badacze mają nadzieję, że ich odkrycie przyczyni się do opracowania leczenia skutków zakażenia. C. difficile. Z kolei specjaliści podkreślają, że ta perspektywa jest wciąż zbyt nierealna. C. difficile jest jedną z bakterii, które mogą żyć w organizmie człowieka bez wywoływania procesów chorobowych.

Zestaw antybiotyków, które usuwają bakterie z jelit, może doprowadzić do rozmnożenia się bakterii w organizmie.

Bakteria produkuje szereg toksyn, które atakują komórki jelit, co często kończy się zapaleniem, skurczami, gorączką, biegunką i krwawymi stolcami. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku szpitali, ponieważ bakteria może się rozprzestrzeniać i atakować wielu pacjentów przyjmujących antybiotyki lub mających osłabiony system odpornościowy.

W szpitalach angielskich liczba infekcji z udziałem Clostridium difficile spadła z 10 414 w latach 2010-11 do 33 442 w latach 2007-08.

Toksyna nie jest w stanie spenetrować całej komórki, dlatego musi ona przedostać się do choćby jej kawałka. Naukowcy odkryli związek chemiczny GSNO-s-nitrosoglutatyn produkowany przez jelita w odpowiedzi na zapalenie. Potrafi on związać toksynę, zapobiegając rozpadowi komórki i wniknięciu toksyny do środka.

W eksperymentach przeprowadzonych na myszach doustne podanie związku zwiększyło szansę przeżycia. Teraz naukowcy chcą rozpocząć badania kliniczne.

Zdaniem profesora Tora Savidgea, autora badania z Uniwersytetu w Teksasie, technika ta mogłaby znaleźć zastosowanie w przypadku innych infekcji. ,,Oprócz odkrycia nowego sposobu podejścia do problemu Clostridium difficile, wyniki te powinny znaleźć zastosowanie przy opracowaniu leczenia innych postaci biegunki, jak również pozostałych chorób bez tego objawu, wywoływanych przez inne bakterie”.

Źródło: BBC/ar

