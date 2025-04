Testy przeprowadzone na ochotnikach wykryły, że czynnik ten, oznaczony jako CXCL5, produkowany jest w momencie poparzenia skóry na skutek promieniowania UV. Wyniki badania opublikowano w periodyku Science Translational Medicine.

Wystawianie skóry na działanie nadfioletu, pochodzącego z promieniowania słonecznego, powoduje przedwczesne starzenie się skóry oraz różne zmiany skórne, w tym raka.

Promieniowanie UV-B oddziałuje na wierzchnią stronę skóry i jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za oparzenia słoneczne.

W badaniu, które przeprowadzili naukowcy z Królewskiego College’u Londyńskiego, dziesięciu ochotnikom naświetlono promieniami UV mały skrawek skóry. W rezultacie wytworzyły się obszary noszące znamiona poparzenia słonecznego, których drażliwość wzrastała przez kolejne dni.

Naukowcy zbadali pobrane próbki poparzonej skóry pod kątem setek znanych cząstek odpowiedzialnych za powstawanie bólu. Wykryli nadzwyczaj wysoki poziom CXCL5.

Prowadzący badanie profesor Steve McMahon z Wolfson Centre, zajmującym się Chorobami Związanymi z Wiekiem w Królewskim College’u, stwierdził: ,,Wyniki te ukazały po raz pierwszy, jak ważną rolę w kontroli bólu przy naświetleniu promieniami UV-B odgrywa ta szczególna molekuła”.

,,Ale - jak dodaje – badanie to nie dotyczy tylko oparzenia słonecznego. Mamy nadzieję, że zidentyfikowaliśmy potencjalny cel, który będzie można wykorzystać do poszerzenia wiedzy na temat bólu w innych stanach zapalnych przy artretyzmie czy zapaleniu pęcherza moczowego. Jestem bardzo ciekawy, dokąd odkrycia te nas zaprowadzą, szczególnie pod względem możliwości opracowania nowego analgetyku (środka przeciwbólowego) dla osób cierpiących na chroniczny ból”.

Dr David Bagnet, neurolog w Szpitalu Królewskiego College’u, dodaje: ,,Zamierzamy rozszerzyć to podejście na inne rodzaje bólu, a w szczególności na pacjentów cierpiących na przewlekłe bóle z nadzieją, że to przyspieszy proces odkrycia środków zaradczych”.

Źródło: BBC/ar

