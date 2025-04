Grupa badaczy z Sydney śledziła losy 367 kobiet, które urodziły dziecko pomiędzy 2005 a 2008 rokiem. Jedna trzecia z nich miała cesarskie cięcie. U tych pacjentek nie doszło do żadnych uszkodzeń mięśni miednicy. Natomiast poród drogami natury wiązał się z naruszeniem struktury mięśniówki aż w 13% przypadków. Dodatkowo, konieczność użycia kleszczy w czasie porodu zwiększała to niebezpieczeństwo do 30%. Ważny również był sam czas akcji porodowej. Przy czym dłuższy poród odpowiednio częściej doprowadzał do uszkodzeń. Badacze odkryli również, że pacjentki ze znieczuleniem zewnątrzoponowym miały mniejsze ryzyko wystąpienia tych komplikacji. Niestety dwie trzecie kobiet, które doznały uszkodzeń mięśni miednicy nie otrzymały tego znieczulenia. Naukowcy, pod przewodnictwem dr Clary Shek, podają dwie prawdopodobne przyczyny wystąpienia tych dolegliwości. Według nich kobiety pod wpływem znieczulenia nie odczuwają skurczów porodowych przez co prą na polecenie położnej lub lekarza. Zapobiega to przedwczesnemu lub zbyt silnemu parciu przez rodzącą. Istotne są również zmiany dokonujące się w samych mięśniach miednicy pod wpływem środka znieczulającego. Są one całkowicie rozluźnione przez co również zmniejsza się ryzyko ich uszkodzeń.Protekcyjne działanie znieczulenia zewnątrzoponowego jest jedynie dodatkiem do jego głównej funkcji jaką jest uśmierzanie bólu w czasie porodu. Przemawia jednak za jego stosowaniem. (Źródło: BBC News/kp/mk)

