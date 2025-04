Przez dwa tygodnie po miesiączce nastrój kobiety jest doskonały. To zasługa wysokiego stężenia estrogenu, który jest hormonem optymizmu i ukojenia. Niestety, około czternastego dnia cyklu jajniki zaczynają wydzielać progesteron, który sprawia, że pojawiają się czarne myśli, poczucie zagrożenia i irytacja. Spada też odporność na stres, a jedyne, co się zwiększa, to nasza waga. Poznaj sposoby, które pozwolą ci nieco złagodzić te objawy.

DIETA

Teraz potrzebujesz lekkostrawnych dań z dużą ilością wapnia, magnezu i potasu oraz witamin z grupy B.

Jedz regularnie. Najlepiej 4–5 niewielkich posiłków dziennie. Pamiętaj o dużej ilości warzyw i owoców (mają przyspieszający przemianę materii błonnik) i przetworów mlecznych, (zawarty w nich wapń zmniejsza skurcze macicy). Przyda się też porcja pełnej magnezu czekolady (poprawia nastrój) oraz pełnoziarnistego pieczywa (witaminy z grupy B działają uspokajająco i antydepresyjnie).

Używaj mało soli. Zawarty w niej sód sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie (a więc obrzękom i wzrostowi wagi). Nie zapominaj też o piciu. Gdy pobudzisz nerki do działania, łatwiej pozbędziesz się toksyn.

ZIOŁA

W tych dniach warto sięgnąć po herbatki o działaniu uspokajającym i regulującym wydzielanie hormonów.

Pij napary ziołowe. Ulgę na kilka dni przed menstruacją przyniesie ci niepokalanek mnisi – przywraca równowagę hormonalną i łagodzi bóle piersi (łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku, zaparzaj 20 min. pij 2 razy dziennie po 1/2 szklanki). Możesz też pić podobnie zrobiony napar z takich ziół jak dzięgiel chiński (działa przeciwskurczowo) czy kalina koralowa (łagodzi bóle brzucha). Na rozdrażnienie pomoże ci melisa.

Ograniczaj zioła moczopędne. Choć umiarkowane stosowanie naparów odwadniających (gotowe mieszanki z apteki) pozwala pozbyć się obrzęków, nie można przesadzać. Wystarczą 1–2 szklanki dziennie.

