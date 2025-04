Polska należy do krajów, w których ryzyko zachorowania na choroby pasożytnicze jest umiarkowane. Klimatu, coraz lepsze warunki sanitarne w zakładach produkujących żywność oraz wiedza o higienie osobistej wpływają na ograniczenie zakażeń. Szczególnie dbałość o higienę stanowi podstawową profilaktykę przeciwko tym patologiom.

Wyspecjalizowani najeźdźcy

Pasożyty to wysoce wyspecjalizowane organizmy, które w wyrachowany sposób nauczyły się czerpać korzyści ze swoich żywicieli. Posiadły zdolność życia wewnątrz lub na zewnątrz organizmu człowieka i zwierząt, a ich wielka płodność pomaga im w zdobywaniu coraz to nowszych ofiar.

Najczęstsze są tasiemczyce

W naszym kraju najczęściej notowanymi chorobami wywoływanymi przez pasożyty są tasiemce. Zakażenia te inaczej zwane są tasiemczycami.

Zarażenia wywołują różne gatunki tasiemców, które bytują w przewodzie pokarmowym. Doprowadzają one do postępującego wyniszczenia naszego organizmu.

Rocznie rejestruje się około 200 przypadków zarażenia tasiemcem, a ich liczba ulega systematycznemu zmniejszeniu.

Najczęściej dochodzi do zakażenia tasiemcem nieuzbrojonym, rzadziej uzbrojonym, bąblowcem lub karłowatym. Bardzo rzadko jest to bruzdogłowiec szeroki.

Co siódme dziecko ma robaki

Badania przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny wykazały, że aż 15% dzieci w Polsce zarażonych jest pasożytami jelitowymi. Najczęściej są nimi owsiki (12%), rzadsze to glista ludzka czy lamblia jelitowa. Warto dodać, że zarażenia tymi pasożytami częściej spotykano u dzieci mieszkających na wsiach.

Pasożyty skóry

Nadal powszechnym problemem są choroby pasożytnicze skóry, takie jak wszawica oraz świerzb. Przenoszą się one łatwiej niż pasożyty wewnętrzne, stąd duże zbiorowiska ludzkie (żłobki, przedszkola, wojsko, kolonie) oraz brak higieny (bezdomni) sprzyjają rozpowszechnianiu się tych chorób.

Najgroźniejsze parazytozy

W Polsce najgroźniejszymi chorobami pasożytniczymi są włośnica wywołana włośniem krętym, toksoplazmoza, której sprawcą jest mikroskopijny jednokomórkowy organizm oraz bąblowica wywołana zarażeniem tasiemcem bąblowcowym. Zarażenie tymi pasożytami grozi wieloma ciężkimi powikłaniami a nawet śmiercią.

Rzadsze parazytozy

Do mniej rozpowszechnionych chorób pasożytniczych należy toksokaroza, zarażenie motylicą wątrobową, bruzdogłowcem szerokim, włosogłówką, tęgoryjcem dwunastniczym czy węgorkami jelitowymi.