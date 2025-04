Stragany kuszą nowalijkami, a ty nie patrzysz w ich stronę. Po posiłkach pali cię zgaga, niemiłosiernie gniecie w dołku, na dodatek to odbijanie... Nie zwlekaj! Idź do lekarza. Być może należysz do osób o wrażliwym i kapryśnym żołądku. A ten, jak na złość, właśnie wiosną lubi się zbuntować.

Reklama

100 lat badań, nierozwiązana zagadka

Dlaczego jedni mogą bezkarnie żywić się byle jakim jedzeniem, a inni cierpią, gdy przesadzą z winem czy kawą? Tę zagadkę od XIX w. zgłębiają badacze. Teorii jest wiele, np. w 2005 r. naukowcy z Teksasu stwierdzili, że na żołądek częściej chorują kłamcy (wykrywacz kłamstw podłączono do aparatu rejestrującego pracę żołądka). Wśród najdziwniejszych teorii dwie są pewne – za kłopoty przeważnie odpowiadają geny, a większość "żołądkowców" to ludzie z grupą krwi 0.



Babcię bolał brzuch? Ty też możesz cierpieć

Dowód na dziedziczne pochodzenie żołądkowych cierpień można by nawet pokazać na drzewie genealogicznym. Często córka dziedziczy je po matce, a ta po swojej mamie, ciotce czy babce. Ale nie zawsze. Niekiedy na dolegliwości zapracowujesz sama, fundując żołądkowi to, co mu szkodzi. A on cierpliwie znosi złe traktowanie. Gdy wreszcie ogłasza strajk, trzeba brać leki i przestrzegać restrykcyjnej diety – bez kawy, alkoholu i ostrych przypraw. Wniosek? Lepiej nie dopuścić do kłopotów.

6 przykazań dla żołądkowców

Masz wrażliwy żołądek? Pamiętaj o nim nie tylko gdy daje ci w kość. Zmień niektóre nawyki, a unikniesz problemów.

Zasada 1.

Jedz 4–5 razy dziennie, wliczając w to owoce, jogurty czy inne przekąski. Ostatni raz – nie później niż 4 godziny przed snem. Jeśli złapie cię głód np. o dziesiątej, zjedz jabłko, kiwi, mandarynkę.

Zasada 2.

Duże śniadanie, mała kolacja. Ciężkie pokarmy jedz do godz.16. Im później, tym żołądek gorzej radzi sobie z trawieniem. Jedzenie wieczorem np. sardynek z puszki (trawisz je kilka godzin) to dla żołądka za duże wyzwanie. Jeśli idziesz na kolację, wypij kieliszek wódki ziołowej lub dwie lampki wina, które zwiększą wydzielanie soków trawiennych. Pomogą ci też np. krople żołądkowe.

Zasada 3.

Zamiast smażyć, rzuć na grill. Dbasz o żołądek i odchudzasz swój talerz. Zrezygnuj zwłaszcza z mięs i ryb w panierce. Gdy zjadasz coś poza domem, omijaj krokiety czy hamburgery smażone w głębokim tłuszczu.



Zasada 4.

Unikaj leków, zwłaszcza zawierających kwas acetylosalicylowy (aspiryna, diklofenak, naproxen, ibuprofen). Każdy z nich drażni błonę śluzową żołądka.



Zasada 5.

Odstresuj się! Większość problemów żołądkowych wiąże się właśnie z napięciem emocjonalnym. Powoduje ono skurcze żołądka oraz zwiększone wydzielanie kwasu solnego, który drażni jego ścianki.



Zasada 6.

Boli? Idź do lekarza. Warto przez 3–4 tygodnie zażywać leki, dzięki którym żołądek zacznie znowu pracować normalnie.

Pamiętaj! Jeden hamburger w tygodniu to nie grzech, jednak na co dzień staraj się wybierać mięso duszone, pieczone lub gotowane.

Reklama

Tekst: Aleksandra Barcikowska