Żółta gorączka ma przebieg ciężki – toksyczny u ok. 10% osób, z których połowa umiera w ciągu 10-14 dni.

Jakie są objawy żółtej gorączki?

Różnie nasilone objawy pojawiają się około 3-6 dni po zakażeniu, czyli ukłuciu komara, który jest przenosicielem wirusa. Na początku pogarsza się samopoczucie, doskwierają bóle głowy, a w ciągu kilku dni temperatura ciała podnosi się do 40 stopni. Po 2-4 dniach opada, by potem znów się podnieść. Pojawiają się dreszcze.

Pod koniec pierwszego tygodnia do objawów dołącza żółtaczka (której choroba zawdzięcza swą nazwę - „żółta gorączka”). Może także dojść do ostrej niewydolności nerek. Zazwyczaj w tym czasie występują również objawy skazy krwotocznej – wybroczyny skórne i na błonach śluzowych, krwawienia z nosa, domieszka krwi w kale, fusowate wymioty. Obecność skazy krwotocznej pogarsza rokowanie. Powrót do zdrowia może być różnie długi - od kilku dni do kilku tygodni.

Na szczęście w wielu przypadkach choroba przebiega łagodnie, a objawy są nasilone w niewielkim stopniu, a przechorowanie jej pozostawia trwałą odporność.

Czy przeciwko żółtej gorączce można się zaszczepić?

Dobrą informacja jest, że istnieje szczepionka przeciwko żółtej gorączce! Różnie natomiast bywa z jej dostępnością. Przed wyjazdem w tropiki należy się więc dużo wcześniej dowiedzieć gdzie i kiedy można się zaszczepić.

Największe polskie ośrodki szczepiące przeciw żółtej gorączce to Gdynia, Szczecin, Warszawa i Katowice.

Szczepienie polega na podaniu 1 zastrzyku, dzięki któremu uzyskujemy odporność na około 10 lat. Jeżeli szczepisz się po raz pierwszy, uzyskasz odporność po mniej więcej 10 dniach.

"Żółta książeczka" - przepustka na wakacje

Do niektórych krajów krajów nie wjedziesz bez tzw. „żółtej książeczki”, czyli certyfikatu, że jesteś zaszczepiony przeciw tej chorobie. jakie kraje wymagają takiego zaświadczenia?

W Afryce są to: Benin, Burkina Faso, Ghana, Kamerun, Kongo, Liberia, Mali, Niger, Republika Środkowo-Afrykańska, Ruanda, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej i Zair. W Ameryce Południowej jest to Gujana Francuska.

Jeżeli więc wybierasz się do któregoś z tych krajów, przygotuj się odpowiednio wcześniej. Nikt nie lubi niemiłych przygód na granicy...

