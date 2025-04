Kiedy żółkniemy?

Za granicę stężania bilirubiny w surowicy krwi przyjmuje się 2,5 mg/dl, wtedy zaczynają żółknąć twardówki, czyli białe części oczu, potem dopiero śluzówki i skóra. Przy bardzo nasilonej żółtaczce występuje dodatkowo świąd skóry.

Dlaczego stajemy się żółci?

Zacznijmy od tego, że żółtaczka nie jest chorobą, ale objawem. Występuje w różnych schorzeniach. Potocznie co prawda mówi się, że ktoś choruje na żółtaczkę, ale nie jest to poprawne. Pojawia się kiedy jest za dużo bilirubiny lub kiedy żółć nie może odpływać z dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego. Erytrocyty niszczone są w śledzionie, tam też rozkładana jest hemoglobina i powstaje bilirubina. Kiedy erytrocyty z różnych przyczyn (niedokrwistości hemolityczne, zespół hemolityczno-mocznicowy) są nadmiernie niszczone powstaje bardzo dużo tego barwnika i wątroba nie jest wstanie dalej go przetwarzać i dochodzi do żółtaczki. Podobnie dzieje się jeśli co prawda bilirubina jest produkowana w normalnych ilościach, ale uszkodzona jest wątroba (wirusowe zapalenia wątroby A,B,C marskość wątroby na różnym tle, nowotwory wątroby), której jedną z funkcji jest dalsze przetwarzanie bilirubiny i wydzielanie jej do żółci. Jeśli bilirubina powstaje w normalnych ilościach, a wątroba jest zdrowa też może dojść do żółtaczki. Przyczyną wtedy będzie zaburzenie odpływu żółci z dróg żółciowych lub pęcherzyka (kamica, nowotwory wątroby, przewodów żółciowych trzustki).

Na żółtym do lekarza

Bez względu na to jak dobrze się byśmy nie czuli jeśli obserwujemy zażółcenie twardówek, a tym bardziej skóry powinniśmy zgłosić się do lekarza w celu zdiagnozowania przyczyn żółtaczki i wdrożenia postępowania leczniczego.

