W ramach jesiennej edycji Żółtego Tygodnia w punktach szczepień, biorących udział w obchodach, będzie można zaszczepić się przeciwko HAV oraz HBV. Dostępne będą szczepionki skojarzone (zabezpieczające przed oboma wirusami) lub monowalentne, chroniące przed jednym typem wirusa. Aktualna lista punktów szczepień biorących udział w akcji jest dostępna na stronie www.zoltytydzien.pl.

Standardowy schemat szczepienia składa się z trzech dawek – pierwszą podaje się w dowolnym terminie, drugą po upływie miesiąca, natomiast trzecią po upływie pół roku od przyjęcia pierwszej dawki. Tylko w przypadku szczepienia przeciwko WZW typu A przyjmuje się dwie dawki w odstępie sześciu miesięcy.

– Jedynie szczepienia zapewniają pełną ochronę przed zachorowaniem. Oczywiście możemy unikać pewnych ryzykownych zachowań, ale nigdy nie jest to zabezpieczenie stuprocentowe – uważa prof. Alicja Wiercińska-Drapało.

Wirusowe zapalenia wątroby typu A i typu B to jedne z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie, które nadal stanowią poważne i realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wirusowym zapaleniem wątroby typu A lub B można się zarazić: podczas podróży, na basenie, po wypiciu schłodzonego kostkami lodu drinka czy spożyciu owocu zaraz po zakupie, na treningu sportowym, podczas którego może dojść do przerwania ciągłości skóry, podejmując przygodne kontakty seksualne, korzystając z usług fryzjera czy salonów kosmetycznych, odwiedzając gabinet stomatologiczny.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), potocznie nazywane chorobą brudnych rąk lub żółtaczką pokarmową, jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób zakaźnych na świecie. Wywołuje ją wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Do zakażenia może dojść poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub przez spożycie zanieczyszczonej wirusem żywności oraz wody (nawet w postaci kostki lodu). Do pierwszych objawów klinicznych rozwoju tej choroby w organizmie zalicza się bóle brzucha, wymioty i nudności czy apatię.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B), nazywane często żółtaczką wszczepienną, jest dużo poważniejszą chorobą zakaźną. Wywołuje ją wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – do zakażenia wystarczy już bardzo niewielka ilość krwi, dlatego niebezpieczne mogą być wizyty w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetach stomatologicznych, medycyny estetycznej, a nawet w placówkach medycznych, gdzie przyczyną zakażenia może być niedostatecznie zdezynfekowany sprzęt. Także kontakty seksualne z osobami zarażonymi mogą powodować zakażenie się wirusem HBV.

Czasami objawy wirusowego zapalenia wątroby typu B nie różnią się od symptomów typowej grypy – chory obserwuje ogólne osłabienie organizmu, utratę apetytu, wymioty, stany podgorączkowe i bóle brzucha.

W Polsce szacowana liczba nosicieli HBV wynosi 500 tys. osób, natomiast co roku zgłaszanych jest 1,5 tys. nowych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Według badań HBV jest stokrotnie bardziej zakaźny niż HIV.

