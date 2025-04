Celem akcji jest uświadomienie zagrożeń zdrowotnych, jakie wiążą się z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B. Organizatorzy tegorocznej akcji szczególną uwagę zwracają na brak odporności na WZW typu A wśród dzieci i młodzieży.

Wirusowe zapalenie typu A i typu B są jednymi z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie.

WZW A – niebezpieczeństwo dla dzieci

Według badań w 2009 r. ponad 50% przypadków zachorowań na WZW A dotyczyło osób do 29. roku życia. Świadczy to o bardzo niskiej odporności w tej grupie wiekowej. Coraz więcej gmin angażuje się w akcje profilaktyczne, mające na celu podniesienie odporności na WZW A wśród dzieci. W Warszawie samorząd finansuje szczepienia przeciwko WZW A dla 7 – latków.

Szczepienia przeciwko WZW B są obowiązkowe. Szczepienia przeciwko WZW A natomiast nie są finansowane z budżetu państwa. Dlatego bardzo ważne są wszystkie inicjatywy lokalne polegające na finansowaniu szczepień ze środków samorządowych. Jednak, jeśli taka możliwość nie istnieje, każdy powinien rozważyć potrzebę szczepienia przeciwko WZW A w ramach własnych środków finansowych.

Uwaga na powodzie

Na WZW A powinny zaszczepić się osoby mieszkające w rejonach zagrożonych powodziami i lokalnymi podtopieniami. Wirus ten jest niezwykle odporny. W temperaturze pokojowej może przetrwać i zakażać przez wiele tygodni, natomiast w temperaturach od -20 stopni do +4 stopni przez wiele lat.

Niebezpieczeństwo w podróży

Na zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i typu B narażone są osoby podróżujące.

Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A może dojść poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wirusem, spożycie zakażonej wirusem żywności lub wody. Dlatego planując wakacje, pamiętajmy o odpowiedniej profilaktyce.

Do zakażenia wirusem HBV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu B, wystarczy nawet niewielka ilość krwi. Możemy się nim zarazić

w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i przy wykonywaniu tatuażu.

Zaszczep się!

Przed zakażeniami mogą nas uchronić szczepienia. Dostępne są trzy rodzaje szczepionek przeciw wirusom zapalenia wątroby. Dwie z nich są monowalentne, czyli chronią nas przed jednym typem wirusa. W profilaktyce wirusowych zapaleń wątroby typu A i typu B można zastosować również szczepionkę skojarzoną, uodparniającą jednocześnie przeciwko obu typom wirusa.

