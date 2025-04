Autorka pracy przebadała 60 seniorów z domów spokojnej starości. Sprawdziła, czy postawa wobec zwierząt wpływa na poczucie osamotnienia i poziom depresji rezydentów domów pomocy społecznej.

– W ramach praktyk byłam kilka razy w domach pomocy społecznej i zauważyłam, że seniorom brakuje czegoś, co mogłoby ich zadowolić i uszczęśliwić. Skoro terapia z udziałem zwierząt odnosi takie sukcesy w pracy z dziećmi i młodzieżą, pomyślałam żeby spróbować jej w praktyce z ludźmi starszymi – opowiada autorka pracy. Badanie wykazało, że obecność zwierząt w domach pomocy społecznej może poprawić jakość życia rezydentów.

Autorka pracy proponuje, aby zooterapię wprowadzić do domów opieki społecznej w sposób kontrolowany.

– Optowałabym za tym by doświadczony zooterapeuta przychodził z wizytą ze swoim zwierzęciem i prowadził zajęcia rehabilitacyjne 2 lub 3 razy w tygodniu. W pierwszych mogliby uczestniczyć wszyscy, aby przekonać się, że kontakt ze zwierzęciem jest przyjemny. W razie awersji pacjent nie byłby zmuszany do tego typu rehabilitacji, ale każdy powinien mieć szansę wypróbowania takiej formy terapii – proponuje Ewa Bukowian.

Jak twierdzi autorka, wyniki badania pokazują, że warto wprowadzić zwierzęta nie tylko wolnożyjące, dokarmiane przez mieszkańców i personel, ale specjalistycznie wyszkolone do rehabilitacji i pomocy osobom starszym.

– Dzięki temu możliwe byłoby całkowite zredukowanie negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą niekiedy starość oraz zamieszkanie w domu pomocy społecznej, oczywiście przy pomocy innych technik terapeutycznych – tłumaczy.

Badanie zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień 2012 roku w ramach pracy magisterskiej „Stosunek do zwierząt a poczucie osamotnienia i poziom depresji u starszych mieszkańców domów pomocy społecznej” w SWPS Wrocław.

