Zregeneruj swój orgnizm na wiosnę

Niewiele osób może pochwalić się dobrą kondycją fizyczną. Po zimie czujemy się słabi i dokucza nam wiele dolegliwości. Warto je szybko usunąć, by móc cieszyć się wiosną i przyjemnościami, które niesie.

Zima osłabia nasze organizmy, bo jesteśmy wtedy mniej aktywni, dużo przesiadujemy w domach, brakuje nam świeżego powietrza i słońca. Skutki takiego trybu życia dają o sobie znać na przedwiośniu. Stajemy się senni, znużeni, wyczerpani, narzekamy na bóle głowy, kończyn, klatki piersiowej. Łatwiej dopadają nas infekcje bakteryjne i wirusowe, katar, kaszel i inne schorzenia górnych dróg oddechowych.

Wzmocnić organizm

Stan taki nazywa się przesileniem wiosennym. Można mu zapobiec albo szybko usunąć, stosując kilka reguł. Lekarze radzą wtedy zregenerować przede wszystkim osłabiony układ odpornościowy, by nie stał się podatny na atak mikroorganizmów chorobotwórczych. Na wzmocnienie organizmu dobrze wpływa świeże powietrze, słońce, odpowiednia dieta, umiarkowana aktywność fizyczna, unikanie sytuacji stresowych lub umiejętne ich zwalczanie.

Można też zażywać preparaty, pomagające w odzyskaniu utraconych sił. Dobre efekty daje picie herbaty z sokiem malinowym, mleka z miodem, soku z cebuli lub z cytryny, jedzenie masła czosnkowego.

Zdrowe ziółko

Skuteczne okazują się też preparaty ziołowe, pobudzające układ odpornościowy organizmu. Cenne zalety ma np. echinacea, czyli jeżówka, którą kupuje się bez recepty w aptece albo sklepie zielarskim. W roślinie tej najbardziej wartościowy jest korzeń, z którego, po spreparowaniu, robi się tabletki i krople. Pobudzają one układ odpornościowy do zwalczania m.in. bakterii, wirusów i grzybów. Preparaty te zaleca się np. osobom mającym skłonności do nawracających infekcji górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu przewlekłych i ostrych zakażeń bakteryjnych i wirusowych dróg oddechowych. Pomagają też w stanach rekonwalescencji, po operacjach czy ciężkich chorobach, gdy jesteśmy wyczerpani i osłabieni.

