Mamy potrzebują wsparcia i pomocy, ale często borykają się z problemami organizacyjnymi (z kim zostawić dziecko?). Warsztaty psychologiczne ZrelaksowanaMama.pl to propozycja dla kobiet, które mają dostęp do komputera i internetu.

W trakcie warsztatów każda mama nauczy się mądrego ustalania priorytetów i reagowania na potrzeby zarówno dziecka, jak i własne, zrozumie błędy popełniane w podejściu do rodzicielstwa oraz dowie się, jak zmniejszyć napięcie i poczucie winy związane z trudem łączenia życia zawodowego ze sferą życia rodzinnego. Nauczy się również, jak rozmawiać z dzieckiem o uczuciach, mądrze reagować na jego ataki złości i agresji, rozwiązywać konflikty i im przeciwdziałać, jak mówić do dziecka, by zrozumiało, czego się od niego oczekuje oraz jak uważnie go słuchać. W życiu codziennym przydatna okaże się również wiedza, jak skutecznie się relaksować i regenerować siły, wyciszać i uspokajać.

Szkolenie odpowiada na potrzeby mam, bazując na konkretnych przykładach z życia, wyjaśniając krok po kroku, jakich zachowań unikać, a jakie praktykować na co dzień.

Zadania odnoszące się do typowych sytuacji i problemów, rzetelna wiedza w przystępnej formie, a do tego kolorowe slajdy i filmy, pomagają przyjrzeć się sobie, swojemu podejściu do macierzyństwa, określić popełniane błędy i zmodyfikować poglądy. Wszystko to w ramach siedmiu tematycznych działów zawierających wykłady, ćwiczenia, testy i wskazówki: Przekonania, Uważność, Emocje, Dbanie o siebie, Naturalny potencjał, Wymagania, Szczęście rodzinne.

Warsztaty „Zrelaksowana Mama” zostały opracowane przez psycholog Krystynę Łukawską, terapeutkę o 20-letniej praktyce w Polsce i w USA, autorkę popularnej książki "Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci". Poleca je Wojciech Eichelberger – założyciel Instytutu Psychoimmunologii IPSI, wybitny psycholog i terapeuta, autor licznych publikacji na temat rodziny.

Aby wziąć udział w siedmiotygodniowych warsztatach, nie trzeba instalować żadnych programów. Wystarczy zapisać się na stronie: www.stressfree.pl/zrelaksowanamama oraz wpłacić 49 zł.

