Podczas konferencji European Academy of Forensic Science w Hadze prof. Kayser przedstawił wyniki badań swojego zespołu.

Do zdobycia informacji o kolorze oczu, włosów czy narodowości przestępcy wystarczy jedynie mała kropla krwi, nasienia, śliny, kawałek skóry, włosa lub paznokieć.

Hirisplex – to nazwa testu, który polega na sprawdzeniu 24 odcinków DNA, decydujących o wyglądzie zewnętrznym – kolorze włosów i oczu. Hirisplex pokazuje możliwość wystąpienia określonych cech.

Najbardziej dokładny wynik daje w przypadku koloru oczu – 90%. Jeśli chodzi o włosy to w 69,5% wykrywa blondynów, 78,5% szatynów, 80% rudych i w 87,5% brunetów. Stwierdzenie pochodzenia podejrzanego jest poprawne w 85%.

Podobne badania przeprowadza Mark Shriver z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. Testy ustalają 4 geny decydujące o kolorze skóry ludzi z Europy i Afryki, a także kształt twarzy podejrzanego.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 30.08.2012/ej

