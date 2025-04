W czasach kiedy rodzi się coraz mniej dzieci, ich dobre wychowanie nabiera ogromnego znaczenia. Korzystając z dostępnej już wiedzy możemy wychowywać nasze dzieci tak, by były dobre, zdrowe, mądre i szczęśliwe. Dbałość o te cztery sfery rozwoju najmłodszych to nie tylko wyraz miłości świadomych rodziców, ale także inwestycja na przyszłość. Szczęśliwe, mądre, zdrowe, a zarazem otwarte na świat i ludzi dzieci, już niebawem tworzyć będą naszą polską rzeczywistość. Od ich decyzji zależeć będzie jakość życia ludzi mieszkających w naszym kraju. W tym znaczeniu można mówić o społecznej odpowiedzialności rodziców.

Reklama

Jakie są cele społecznej kampanii „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem?

Kampania poświęcona jest świadomemu wychowywaniu dzieci. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy braku przygotowania rodziców do roli jaką powinni pełnić w zakresie tworzenia silnej, szczęśliwej rodziny oraz umiejętności dotyczących prawidłowego rozwoju i świadomego wychowywania dzieci.

W działania fundacji Rodzice Przyszłości włączył się szereg międzynarodowych i polskich ekspertów, m.in.: Brian Tracy, Colin Rose, Dr hab. Grażyna Poraj, Dr. Pretty Agrawal, Dr. Swietłana Masgutowa, Prof. Małgorzata Miksza, Paweł Zawitkowski, Elżbieta Olszewska, Justyna Święcicka, Prof. Jacek Rudnicki, Joanna Maghen, Prof. Włodzimierz Kujawin, Ojciec Paweł Gużyński, Miłosz Brzeziński, Renata Gut, Viloletta Łabanow, Anna Podhajska, Jolanta Gawryłow, Katarzyna Rojkowska, Agnieszka Magdar.

Polecamy: Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem - 6 faktów na temat rozwoju dzieci

Jak wygląda test świadomego rodzica? Jaki jest cel tego testu?

Test Świadomego Rodzica zawiera szereg pytań związanych z każdą z 4 sfer ważnych dla integralnego rozwoju dzieci, na które powinni odpowiedzieć rodzice. Test jest wzbogacony scenkami video ilustrującymi poszczególne sytuacje. To ogólnodostępne, proste w obsłudze, bezpłatne rozwiązanie dające możliwość edukacji przez zabawę.

Test nie ma na celu oceny rozwiązujących go rodziców, a wskazanie im pewnych mechanizmów i związków przyczynowo-skutkowych, których często nie zauważamy. Wyniki testu pozwolą rodzicom uświadomić sobie, które sfery wymagają większej uwagi i wyznaczyć kierunki pracy nad własnymi relacjami z dziećmi. Głównym celem testu jest zachęcenie do poszerzania wiedzy o tym jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci.

Polecamy: Idea integralnego rozwoju - sposób na wychowanie szczęśliwego dziecka

Reklama

Dodatkowe informacje na temat konferencji:

Termin: Środa, 24 października, godz. 12.00

Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32 w Warszawie

W konferencji udział wezmą:

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, prof. Alicja Chybicka – Senator RP, ambasador Fundacji Rodzice Przyszłości, Barbara Borys – Damięcka – Senator RP, Wojciech Marciszewski – prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości, Sebastian Głydziak – fundator Fundacji Rodzice Przyszłości, Renata Gut – wykładowca, trener, Katarzyna Rojkowska – psycholog dziecięcy.

Konferencję poprowadzi dziennikarka radiowej Trójki - Katarzyna Stoparczyk, ambasador Fundacji Rodzice Przyszłości.

Kampania społeczna „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami zostali Rzecznik Praw Dziecka oraz Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronem Programu Integralnego Rozwoju jest Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Patronem lokalnym działań fundacji jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o kampanii, a także wyniki Testu Świadomego Rodzica na stronie: www.rodziceprzyszlosci.pl

Zobacz także: Brian Tracy o integralnym rozwoju dzieci - cykl filmów