Badania dowodzą, że żucie gumy przez 20 minut po posiłku może zredukować zagrożenie wystąpienia próchnicy zębów nawet o 40 proc., a do tego łagodzi stres i poprawia koncentrację. Jednak czy to oznacza, że możemy żuć bez obaw? Specyfiki, które miały działanie podobne do gumy do żucia znano już w starożytności. Antyczni Grecy stosowali żywicę z kory drzewa gumowego, żeby odświeżyć oddech i oczyścić zęby z resztek jedzenia. Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów gum, które różnią się smakiem oraz formą. Czy rzeczywiście żucie jej po każdym posiłku wpływa na zdrowie jamy ustnej i jest bezpieczne?

Z umiarem – dla zdrowia



Po gumę do żucia sięgamy zwykle, gdy nie mamy możliwości wyszczotkowania zębów. To dobre rozwiązanie, bo w ten sposób nawet kilkukrotnie zwiększamy wydzielanie śliny, która wypłukuje resztki jedzenia z przestrzeni międzyzębowych, a także przywraca właściwe pH w ustach. Dzięki temu jesteśmy mniej narażeni na próchnicę. Trzeba jednak odróżnić miętowe i odświeżające listki od tych słodkich, balonowych, które ze względu na dużą zawartość cukru mają negatywny wpływ na strukturę szkliwa.

Warto jednak pamiętać, by żucie gumy traktować jako sytuację wyjątkową. "Nic nie zastąpi szczoteczki i pasty. Tylko za ich pomocą możemy dokładnie oczyścić powierzchnie zębów" – podkreśla lek. stom. Bartosz Leda z Centrum Stomatologii Candeo. Trzeba też pamiętać o tym, by nie żuć gumy zbyt często. "Możemy po nią sięgać maksymalnie dwa razy dziennie i żuć od 10 do 20 minut. Ten czas wystarczy, by przywrócić właściwe pH w jamie ustnej" – mówi dr Bartosz Leda. Jeśli będziemy robić to częściej, możemy nadmiernie obciążyć staw skroniowo-żuchwowy, czego efektem mogą być bóle głowy. Nadmierne żucie gumy może także doprowadzić do przerostu mięśni żwaczy, ścierania zębów, a także utraty wypełnień.

Bez stresu i dla intelektu



Naukowcy zwracają uwagę, że żucie gumy wpływa także na naszą sprawność intelektualną. Dzięki niemu do mózgu napływa bowiem więcej krwi bogatej w tlen. To sprzyja koncentracji i lepszemu zapamiętywaniu. Badacze z St. Lawrence University w Nowym Jorku udowodnili w swoim eksperymencie, że studenci, którzy przez pięć minut żuli gumę tuż przed egzaminem, uzyskali lepsze oceny od pozostałych. Z tych pozytywnych właściwości korzystają już szkoły w niemieckiej Bawarii, gdzie pozwala się dzieciom żuć gumę na lekcjach, co ma zwiększać koncentrację i zdolności poznawcze uczniów.

Żucie gumy może przynosić wiele pozytywnych efektów. Trzeba jednak pamiętać, że nie zastąpi ono regularnego i dokładnego szczotkowania zębów i należy traktować je jako element wspomagający dbanie o higienę jamy ustnej.

Źródło: materiały prasowe/kr