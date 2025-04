Zespół badaczy ze St Lawrence University w Nowym Jorku przeprowadził eksperyment, w czasie którego okazało się, że żucie gumy kilka minut przed wysiłkiem mózgu wpływa pozytywnie na efekty jego działania. Badaniem kierował psycholog profesor Serge Onyper. Wyniki i opis całego przedsięwzięcia zostały opublikowane w czasopiśmie Appetite.

224 studentów, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w badaniu, zostało podzielonych na 3 grupy. Pierwsza grupa żuła gumę na 5 minut przed egzaminem pisemnym, druga w czasie trwania egzaminu, natomiast ostatnia nie żuła gumy wcale.

Jak się okazało najlepsze wyniki testu otrzymali studenci, którzy żuli gumę odpowiedni czas przed wysiłkiem umysłowym. Jest to zasługą wzmożonego napływu krwi do mózgu wywołanego przez aktywność fizyczną, do której zaliczane jest również żucie gumy. Korzystny efekt tego działania utrzymuje się przez 15-20 minut.

Natomiast w czasie badania najgorzej wypadła ta grupa, która żuła gumę podczas rozwiązywania testu. Mózg musiał w tym przypadku dzielić energię na pracę umysłową i wysiłek fizyczny, co doprowadziło do zmniejszenia jego efektywności.

Źródło: rp.pl, 12.01.2012/js

