Przeciwutleniacze, czyli flawonoidy i polifenole, są to substancje, które zapobiegają miażdżycy. Obniżają bowiem poziom frakcji LDL cholesterolu (szkodliwej), a zwiększają stężenie cholesterolu HDL („dobrego”). Udowodniono, że owoce żurawiny amerykańskiej obfitują w przeciwutleniacze chroniące serce.

Soki na co dzień

Podczas badań przeprowadzonych w Kanadzie okazało się, że po wypiciu napoju z żurawiny amerykańskiej poziom cholesterolu HDL wzrasta o 8 proc. Warto więc codziennie wypijać szklankę soku. Możesz kupić gotowy napój lub przygotować go samodzielnie.

Kilogram owoców żurawiny amerykańskiej zasyp 1,5 kg cukru. Odstaw na kilka dni. Kiedy owoce zaczną puszczać sok, przetrzyj je przez sito. Przecier przelej do garnka, dodaj nieco wody, zagotuj. Przelewaj do wyparzonych butelek i natychmiast je zakręcaj.

Suszone owoce

Żurawina jest doskonałą przekąską zastępującą słodycze. Najlepiej kupować ją w sklepach zielarskich lub ze zdrową żywnością.