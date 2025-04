Nasz bezcenny mózg

Szacunkowo masa mózgu każdego z nas to zaledwie 1200 – 1800 gramów. Pomimo tego aż 20% krwi pompowanej przez serce przepływa przez ten ważny organ. Dzieje się tak za sprawą dwóch tętnic kręgowych oraz dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych zaopatrujących mózg w bogato utlenowaną krew tętniczą. Jako że większość krwi płynie przez tętnice szyjne, ich drożność jest warunkiem sprawnego funkcjonowania tkanki nerwowej.

Głównym powodem jest miażdżyca. W wyniku procesu zapalnego w naczyniach powstają blaszki ograniczające drożność żył i przepływ krwi.

Niepokojące objawy

Zwężenie tętnic szyjnych długo pozostaje bezobjawowe, nawet przewężenie rzędu 50% pozostaje nieme klinicznie. Dopiero stopniowe narastanie blaszki lub też jej pęknięcie skutkuje powstaniem skrzepu i ujawniają problem. Początkowo odczuwane są zawroty lub bóle głowy, chwilowe ograniczenie świadomości, zaburzenia pamięci. Może także dojść do omdleń. Postępujące niedokrwienie zaburza prawidłowe widzenie – częściowa ślepota, mroczki przed oczami, może powodować niedowłady oraz zaburzenia czucia na twarzy lub kończynach. Upośledzona bywa także mowa. Pojawienie się i ustąpienie objawów w ciągu 24 godzin świadczy o przebyciu przemijającego niedokrwienia (TIA), dłuższe utrzymywanie się objawów to już udar mózgu.

USG i badanie kontrastowe

Podczas osłuchiwania zwężonych tętnic bywa słyszalny szmer naczyniowy. Nie jest on jednak typowy tylko dla tej choroby, toteż kolejnym krokiem jest wykonanie USG naczyń z badaniem dopplerowskim. Tak wysunięte i wstępnie potwierdzone rozpoznanie wymaga w późniejszym terminie radiologicznego badania kontrastowego – arteriografii. Coraz częściej jest także używana tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny – bezcenne w ocenie rozległości udaru.

Skuteczne usuwanie zwężeń

Leczenie jest operacyjne i polega na usunięciu zwężeń wraz z błoną wewnętrzną tętnicy. Wykonuje się je u pacjentów ze zwężeniem ponad 70% oraz u tych, u których występują niepokojące objawy. W razie przeciwwskazań do takiego leczenia można próbować wykonać wewnątrznaczyniową plastykę tętnicy szyjnej z wszczepieniem stentu. Po zabiegu należy przyjmować profilaktyczne dawki aspiryny bądź klopidogrelu.

