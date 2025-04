Tętnice szyjne doprowadzają krew z serca do mózgu. Po wejściu do czaszki rozgałęziają się na mniejsze naczynia, które doprowadzają krew do wszystkich struktur mózgu. Prawidłowy przepływ przez te naczynia zapewnia odpowiednią ilość krwi, która niesie tlen i substancje odżywcze do tkanki mózgowej. Zwężenie tętnic szyjnych może poważnie zakłócić ukrwienie mózgu.

Reklama

Skąd się bierze zwężenie tętnic szyjnych?

Najczęstszą przyczyną zwężenia jest miażdżyca, czyli odkładanie się w ścianie naczynia blaszki złożonej głównie z cholesterolu, związków białkowych i tłuszczowych, soli wapnia i przerośniętej mięśniówki. Miażdżyca jest jak osad w rurze hydraulicznej-nie zejdzie pod wpływem przepływającej cieczy, ale narasta. Wzrost takiej blaszki jest wieloletni, dochodzi do jej zwapnienia i owrzodzenia. Cały proces odkładania się tych substancji, które w ścianie naczynia nie powinny się kumulować, prowadzi do zmiany ściany tętnicy. Przestaje ona być elastyczna i miękka. Twardnieje, sztywnieje, a światło tętnicy zwęża się, aż do całkowitego zamknięcia. Przepływ staje się wówczas niemożliwy.

Przeczytaj: Zwężenie tętnic szyjnych - czym to grozi?

Jakie są objawy zwężenia tętnic szyjnych?

Tętnice szyjne znajdują się po obu stronach szyi i mają ze sobą kilka połączeń wewnątrz czaszki. Stąd silne zwężenie jednej z tętnic może, ale nie musi dawać spektakularnych, nagłych objawów. Sytuacja wygląda gorzej, jeżeli fragment blaszki miażdżycowej oderwie się i popłynie z prądem krwi do mózgu. Wówczas utknie i zatka światło jednej z malutkich tętnic końcowych. Powoduje to udar, czyli niedokrwienie i martwicę tej części mózgu, do której owo naczynie doprowadzało krew. Najczęściej obserwuje się zaburzenia ruchowe, w postaci niedowładu mięśni, a także zaburzenia czuciowe, na przykład drętwienia czy mrowienia. Występują również zaburzenia mowy, na przykład nierozumienie tego, co mówi druga osoba tak, jakby mówiła w obcym języku. Mogą pojawić się zaburzenia wzroku, na przykład nagła ślepota jednego oka, obecność jasnych punktów lub „opadającej kurtyny”.

Polecamy: Zwężenie tętnic szyjnych, a udar mózgu

Często, zanim dojdzie do udaru, w zwężeniu tętnic szyjnych występują napadowe bóle, zawroty głowy i omdlenia. Pojawiają się również zaburzenia równowagi i pamięci.

Reklama

Kiedy podjąć leczenie zwężonych tętnic?

Już kilkuminutowe niedokrwienie tkanki mózgowej powoduje jej martwicę. Większość udarów jest poprzedzona przemijającymi krótkotrwałymi objawami niedokrwienia. W stanach, które wskazują na zagrożenie udarem, operacja może być korzystna. Wskazane jest leczenie chirurgiczne, jeżeli w badaniach wykryto istotne zwężenie tętnic szyjnych i występują kilkuminutowe, odwracalne zaburzenia.