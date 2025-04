Najczęstsze przyczyny zwężenia zastawki mitralnej to: choroba reumatyczna serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia, rzadziej toczeń rumieniowaty układowy, choroby spichrzeniowe, śluzak lewego przedsionka. Wada narasta stopniowo. Objawy pojawiają się zwykle po 15-20 latach po przebyciu gorączki reumatycznej.

Jakie objawy pojawiają się przy zwężeniu zastawki mitralnej?

Najczęstsze objawy podmiotowe to: ograniczenie tolerancji wysiłku, łatwe męczenie się, duszność wysiłkowa, nawracające zakażenia układu oddechowego, czasem kaszel z odkrztuszaniem pienistej, różowo podbarwionej plwociny.

W trakcie osłuchiwania serca można wysłuchać głośny, „kłapiący” I ton, trzask otwarcia zastawki mitralnej, szmer rozkurczowy przepływu krwi przez zwężone ujście zastawkowe. Same zmiany osłuchowe i objawy podmiotowe mogą sugerować wadę, ale ostateczne rozpoznanie stawia się w oparciu o badanie echokardiograficzne. Umożliwia to pomiar powierzchni ujścia, prędkość przepływu przez zwężone ujście, które to parametry służą do oceny zaawansowania wady.

W EKG mogą pojawić się cechy powiększenia lewego przedsionka, przedsionkowe zaburzenia rytmu, w zaawansowanej wadzie cechy przerostu i przeciążenia prawej komory. W RTG klatki piersiowej można zaobserwować powiększenie lewego przedsionka, poszerzenie pnia tętnicy płucnej, obrzęk śródmiąższowy płuc.

Jakie wybrać leczenie zwężenia zastawki mitralnej?

Leczenie zależy od obecności objawów i stopnia zwężenia. W zwężeniu niewielkim bez objawów podmiotowych stosuje się leczenie farmakologiczne, oparte na lekach moczopędnych, digoksynie i inhibitorach konwertazy angiotensyny.

U chorych z migotaniem przedsionków należy rozważyć leczenie przeciwkrzepliwe, aby uniknąć powikłań zatorowych.

Kiedy konieczne jest leczenie inwazyjne?

W przypadku zwężenia umiarkowanego i dużego przy obecności objawów podmiotowych stosuje się leczenie inwazyjne. Do wyboru jest przezskórna walwuloplastyka mitralna, operacyjna wymiana zastawki lub wymiana zastawki mitralnej. Przezskórna walwuloplastyka polega na rozklejeniu lub rozerwaniu zrośniętych spoideł za pomocą balonu wprowadzonego z użyciem cewnika przez przegrodę międzyprzedsionkową.

Gdy nie ma możliwości naprawy zastawki, a objawy są nasilone wykonuje się operacyjną wymianę zastawki na sztuczną zastawkę mechaniczną lub zastawkę biologiczną. Wówczas konieczna jest leczenie przeciwkrzepliwe w celu profilaktyki zakrzepowo-zatorowej. W zależności od typu zastawki leczenie stosuje się prze 6-12 miesięcy lub do końca życia.

Rokowanie chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej zaczyna się pogarszać w momencie pojawienia się objawów przedmiotowych. Wówczas wymiana zastawki poprawia rokowanie i wydłuża przeżycie chorych. Główne przyczyny zgonów to niewydolność serca i incydenty zatorowe.

