Badanie, opublikowane na stronach European Heart Journal, objęło zasięgiem 4,5 miliona osób.

Naukowcy uważają, że może to być spowodowane faktem wspólnych źródeł zapalenia zarówno dla skóry, jak i dla naczyń krwionośnych.

Jednak przedstawiciele Brytyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego uważają, że wyniki badania nie powinny budzić nagłego zaniepokojenia.

Zdrowe komórki skóry ulegają regeneracji co 3-4 tygodnie, ale u chorych na cukrzycę proces ten może być bardzo przyspieszony. Cykl regeneracyjny może powtarzać się co 2 do 6 dni, co manifestuje się czerwonymi, płatkowatymi, kruszącymi się grudkami.

Łuszczyca jest chorobą o nieznanym pochodzeniu, która dotyka 2% Brytyjczyków.

Naukowcy przeanalizowali dane chorych Duńczyków w latach 1997-2006: 36 765 pacjentów ze zdiagnozowaną łagodną postacią choroby oraz 2 793 chorych z ciężką postacią.

U pacjentów poniżej 50. roku życia, cierpiących na łagodną postać łuszczycy, ryzyko zaburzeń rytmu serca – migotania przedsionków – wzrosło o 50%. Natomiast aż o 97% wzrosło ryzyko udaru niedokrwiennego. W grupie pacjentów z ciężką formą łuszczycy, ryzyko wzrosło odpowiednio o 198% i 180%.

Osoby powyżej 50. roku życia miały znacznie mniejsze szanse na rozwinięcie zaburzeń.

Jak twierdzą naukowcy: ,,Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków oraz udaru niedokrwiennego było najwyższe wśród młodych pacjentów cierpiących na zaostrzoną formę łuszczycy. Mamy więc kolejny dowód na to, że chorzy na łuszczycę są bardziej narażeni na choroby układu krążenia”.

Należy pamiętać o tym, że jest to jedynie związek , a nie zależność.

Łuszczyca jest zaburzeniem o charakterze zapalnym, który pojawia się w momencie oddziaływania układu odpornościowego na zdrowe komórki skóry. Stymuluje to organizm do wytworzenia nowej warstwy komórek.

Badacze podejrzewają, że istnieje związek między zapaleniem a wystąpieniem udaru i zaburzeń serca.

Jak mówi dr Skarlin Achmed uczestnicząca w badaniu z ramienia brytyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego: ,,Poprzednie badania wykazały, że łuszczyca może zwiększać ryzyko choroby serca. Na podstawie wyników tego badania można z kolei przypuszczać, że choroba zwiększa również ryzyko migotania przedsionków i udaru niedokrwiennego. Jednak nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Łuszczyca jest bardzo popularnym schorzeniem i dlatego wyniki tego badania nie powinny nas tak bardzo niepokoić. Każda osoba zainteresowana indywidualnym ryzykiem udaru powinna skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu”.

Źródło: BBC/ar

