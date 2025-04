Rodzice małych dzieci bardzo często zadają sobie pytanie, czy trzymanie psa lub kota w domu zwiększa ryzyko rozwoju alergii na sierść tych zwierząt u ich pociech. By stwierdzić, czy rzeczywiście istnieje takie zagrożenie naukowcy ze Szpitala Henry'ego Forda w Detroit obserwowali grupę prawie 600 dzieci od urodzenia, aż do osiągnięcia przez nie dorosłości. Okresowo zbierano informacje na temat ekspozycji na alergeny zwierzęce oraz badano krew dzieci pod kątem przeciwciał przeciwko alergenom psa i kota.

Wyniki pokazały, że najważniejsze znaczenie w rodzinach trzymających zwierzęta w domu ma pierwszy rok życia dziecka. W tym okresie narażenie na alergeny psa u niemowląt płci męskiej o 50% zmniejszał ryzyko rozwoju uczulenia na psią sierść. Podobnie życie pod jednym dachem z kotem zmniejszało niebezpieczeństwo uczulenia na kocie antygeny o połowę i to zarówno u dziewczynek jak i chłopców.

„Te badanie dostarcza kolejnych dowodów na to, że doświadczenia w pierwszym roku życia wpływają na stan naszego zdrowia w późniejszym wieku i że tak naprawdę wczesne narażenie na alergeny zwierzęce nie zwiększa ryzyka uczulenia na sierść zwierząt w dorosłym życiu.” - podsumowuje dr Ganesa Wegienka,epidemiolog zaangażowana w te badanie.

Zobacz też: Jakie produkty mogą wywołać alergię u dziecka?

Źródło: MedicalXpress/ kp

Reklama