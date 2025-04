Co jakiś czas wznawiana jest dyskusja na temat wykorzystywania zwierząt do doświadczeń laboratoryjnych. W zorganizowanym przez Wydział Nauk Medycznych, Komitet Neurobiologii i Radę Upowszechniania Nauki PAN panelu dyskusyjnych naukowcy zastanawiali się nad etycznym aspektem tego zagadnienia. W spotkaniu brali udział zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy eksperymentowania na futrzakach; tych pierwszych było zdecydowanie więcej.

Naukowcy, którzy opowiadali się za badaniami z udziałem zwierząt, uważali, że korzyść płynąca z tego rodzaju eksperymentów dla człowieka usprawiedliwia ich przeprowadzanie. Prof. Wojciech Kostowski, który specjalizuje się w badaniach farmakologicznych i psychofarmakologicznych, podkreślał wpływ doświadczeń nad zwierzętami na wynalezienie insuliny, szczepionki na polio, postępu w badaniu chorób neurologicznych. Choć zarówno on, jak i jego koledzy byli zgodni, że nie każde wyniki da się przełożyć na ludzi, bo wiele środków stosowanych na zwierzętach, w organizmie człowieka działa w odmienny sposób.

Inne zdanie na ten temat wyraził jedynie zoolog i bioetyk prof. Andrzej Elżanowski. Przekonywał on do badań na hodowlach komórek i tkanek, powołując się na podobne efekty doświadczeń. Cierpienie zwierząt dla celów eksperymentalnych, jego zdaniem, nie powinno być tolerowane, tym bardziej, że nie potwierdzono stuprocentowej skuteczności i przydatności tych badań w odniesieniu do ludzi.

W Polsce i UE obowiązuje zasada trzech R, czyli redukowania: eksperymentów na rzecz metod alternatywnych, liczby użytych do doświadczenia zwierząt i inwazyjności (cierpienia zadawanego zwierzętom). Istnieje też ustawa mówiąca, że nie można przeprowadzać doświadczeń, jeśli już podobne wykonano i wyniki są satysfakcjonujące, albo jeśli można przeprowadzić ten sam eksperyment na tkankach. Nie da się niestety sprawdzić, czy ustawa jest przestrzegana, ponieważ badania owiane są tajemnicą. Wiadomo jednak, że komisje decydujące o przeprowadzeniu doświadczenia nie działają w interesie zwierząt, a naukowcy zasłaniają się prawem, które zezwala na eksperymenty.

