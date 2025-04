Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), do których zaliczamy: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna, dotykają osoby młode i aktywne, będące pomiędzy 20. a 40. rokiem życia, ale również dzieci. Wraz z nasileniem objawów choroby drastycznie spada komfort życia pacjentów. Wycieńczająca, długotrwała biegunka, przewlekłe bóle brzucha, utrata masy ciała oraz gorączka osłabiają chęć do wykonywania jakichkolwiek czynności. Charakter chorób autoimmunologicznych z zakresu gastroenterologii więzi pacjentów w domu, w pobliżu toalety. Dodatkowo, wraz z postępem choroby, mogą się pojawić powikłania ze strony innych narządów: zmiany stawowe, oczne, skórne, płucne oraz choroby wątroby i nerek.

Jak w większości chorób autoimmunologicznych kluczowe dla normalizacji życia pacjentów jest szybkie rozpoznanie choroby i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie mniej ważna jest również możliwość kontynuowania nauki czy pracy, która przy tego typu objawach może się wydawać niemożliwa. Chorzy wstydzą się swoich dolegliwości i częstych wizyt w toalecie, są narażeni na ostracyzm – zwłaszcza w miejscu pracy, w nowoczesnych biurach o otwartej przestrzeni. Jednak zaproponowanie im przez pracodawców alternatywnej formy współpracy, np. pracy z domu, może stać się głównym impulsem do zmiany postaw chorych i większej otwartości na temat choroby oraz większej akceptacji społecznej jej objawów.

Poprawa jakości życia pacjentów, poprzez wsparcie ich w zwiększeniu szans na utrzymanie dotychczasowych aktywności zawodowych, to główny cel projektu „Zwyczajnie Aktywni”. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy zaprosili organizacje pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi z obszarów: gastroenterologicznego (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), reumatologicznego (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) oraz dermatologicznego (łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów) do udziału w konkursie o grant. Właśnie zakończyło się przyjmowanie projektów, a 3 najciekawsze z nich mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 30 000 zł każdy. Rozstrzygnięcie konkursu na początku grudnia 2013 roku.

Projekt „Zwyczajnie Aktywni” powstał, aby pomóc osobom z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi, do których należą również chorzy na Nieswoiste Zapalenia Jelit (NZJ), kontynuować zwyczajne aktywności życiowe, w tym pracę zawodową.

Źródło: materiały prasowe "Zwyczajnie Aktywni"/mn

