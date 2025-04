Zwróć uwagę na wagę

Niezliczone są przykre konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości, a ich częstość wciąż rośnie (najbardziej dynamicznie wśród dzieci i młodzieży). Niemal każda z chorób cywilizacyjnych ma w swych czynnikach ryzyka nadmierną masę ciała. Stąd też kolejny apel – tym razem ze strony reumatologów i ortopedów – walczmy z każdym zbędnym kilogramem.

Dbaj o stawy każdego dnia

Konieczne jest zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy ilością wysiłku fizycznego a odpoczynkiem. Z perspektywy naszych stawów wzmacnianie mięśni np. poprzez jazdę na rowerze, pływanie, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę są niezwykle korzystne i pomagają zachować właściwy stan chrząstek stawowych i prawidłowe napięcie mięśni.

Zwróćmy również uwagę na nasze obuwie – podeszwa powinna być dobrze wyprofilowana, a wkładka w bucie elastyczna, zwłaszcza jeżeli pokonujemy dłuższe trasy pieszo.

Kolejnym ważnym elementem jest prawidłowy dobór krzeseł, materacy do spania, itp. Pamiętajmy, że nie mogą być one zbyt miękkie. Podłoże na którym śpimy powinno być równe i dość twarde. Istnieją także specjalnie wyprofilowane poduszki podtrzymujące kręgosłup szyjny w czasie snu. Oparcie krzesła powinno być dopasowane do naturalnych krzywizn kręgosłupa – optymalne jest podparcie w części lędźwiowej.

Nie zaniedbuj urazów

Część przypadków choroby zwyrodnieniowej stawów jest wtórna – powodowana przez inne choroby i urazy. Zawsze należy dać się dobrze wygoić złamaniom, skręceniom i zwichnięciom, korygować szpotawość i koślawość kończyn.

BHP, czyli staraj się nie przeciążać

Bardzo niekorzystne, zwłaszcza dla kobiet jest dźwiganie ciężarów w ramach pracy. Pojedynczy pracownicy mają niestety ograniczony wpływ na to zagadnienie, w związku z czym potrzebne jest opracowanie przez pracodawców strategii odciążania pracowników fizycznych. Pewną nadzieję daje na to rozwój nowych technologii (np. w przemyśle) i lepsze wykwalifikowanie personelu. Na razie jednak pozostaje to w sferze odległych planów.

Tak czy inaczej niech naszym doradcą będzie zawsze zdrowy rozsądek.

