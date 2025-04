Choroba zwyrodnieniowa stawów wymaga ciągłego leczenia. Chory powinien bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń, by nie dopuścić do nasilenia choroby. Im objawy są bardziej zaawansowane, tym trudniej jest je leczyć. Warto więc zacząć już teraz.

Ćwiczmy!

Do zwyrodnienia stawów dochodzi zazwyczaj w wyniku zbyt dużego obciążenia stawów, przez nadwagę czy uprawianie sportów takich jak jazda na nartach czy podnoszenie ciężarów.

Jeśli do zmian zwyrodnieniowych doszło pod wpływem zbyt dużego obciążenia ich wagą, chory powinien schudnąć, by dalej nie nadwyrężać powierzchni stawowych. Niezbędna jest zbilansowana dieta z sporą ilością warzyw i owoców. Są one bogate w witaminę C i keratynoidy, odpowiedzialne za prawidłową budowę chrząstki.

Jeśli masz problemy z poruszaniem się, możesz używać wkładek ortopedycznych lub stabilizatorów stawów.

Zmiany zwyrodnieniowe mogą być spowodowane skrzywieniami kręgosłupa (bądź nieprawidłową sylwetką) lub je wywoływać. Bardzo istotne w procesie leczenia tej choroby jest wykonywanie regularnych ćwiczeń. Będą one prawidłowo kształtowały sylwetkę i utrzymywały mięśnie otaczające stawy w dobrej formie.

Choroba zwyrodnieniowa może zająć większość stawów. Najczęściej i najwcześniej dotyka ona stawów kolanowych i biodrowych. Przy pierwszych dolegliwościach bólowych wystarczające jest stosowanie leków przeciwbólowych w postaci maści i żeli, wcieranych w skórę wokół stawu 4-5 razy dziennie. Za skuteczne uważane są ultradźwięki w połączeniu z maściami przeciwzapalnymi.

Gdy ból jest silniejszy

Gdy powyższe leczenie nie jest już skuteczne, chorzy mogą przyjmować doustne leki przeciwzapalne takie jak paracetamol, diklofenak, naproxen, piroxycam, ibuprofen, ketoprofen. Leki te nie mogą być jednak stosowane ciągle, gdyż mogą wywołać chorobę wrzodowa żołądka i dwunastnicy i niebezpieczne krwawienia z przewodu pokarmowego. Przy bardzo dokuczliwym bólu zalecane są silniejsze leki lub nawet opioidy.

U chorych ze zwyrodnieniem stawu kolanowego, gdy w kolanie pojawia się wysięk w jamie stawowej i objawy zapalenia, 3-4 razy do roku można zastosować wstrzyknięcia sterydów bezpośrednio do stawu kolanowego.

Jak wspomóc proces odbudowy chrząstki?

Innym sposobem walki z bólem jest nagrzewanie stawów polem elektromagnetycznym. Można też naświetlać bolesny staw promieniami lasera biostymulacyjnego.

Oprócz stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych obecnie można wspomóc odbudowę chrząstki. Glukozamina zawarta w suplementach diety lub jako osobny preparat jest substancją odpowiedzialną za odbudowę powierzchni stawowej. Jej uzupełnianie przyśpiesza proces regeneracji uszkodzonej chrząstki.

Przy bardzo dużych zmianach zwyrodnieniowych stawów dających bardzo silne dolegliwości bólowe lub unieruchamiających staw niezbędne może okazać się wykonanie alloplastyki, a więc wymiana stawu na sztuczny.

