Choroba zwyrodnieniowa wiąże się z przedwczesnym zużyciem i zwyrodnieniem tkanek tworzących stawy (najczęściej chodzi o te w rejonie kręgosłupa, czy też biodrowego lub kolanowego). Jeśli zmiany zwyrodnieniowe stwierdzi się dość wcześnie, jet duża szansa na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie procesu chorobowegoi zmniejszenie dolegliwości. W tym celu stosuje się leki doustne, zaleca się także specjalne ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które podtrzymują kręgosłup. Bywa, że lekarz sugeruje schudnięcie, bo nadwaga potęguje problemy. Jeśli to nie przyniesie efektu, można zgłośić się (ze skierowaniem od ortopedy) na zabiegi fizykoterapii (np. leczenie laserem, polem magnetycznym lub zimnem). Bardzo rzadko konieczna jest operacja, to raczej ostateczność i należy zrobić wszystko, by jej uniknąć.

