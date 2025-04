Autorzy wyjaśniają, czym jest ból przewlekły oraz o czym nas informuje, a także jak właściwie dbać o narządy ruchu i jakie mają one znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Sporo miejsca poświęcili również poszczególnym częściom układu ruchu (w tym: stopom, kostkom, plecom, ramionom, biodrom). Dedykowane im rozdziały zawierają charakterystykę nieprawidłowości (w tym wad, budowy, urazów), najczęstsze przyczyny występowania bólu oraz specjalnie skomponowany zestaw ćwiczeń.

Znaczna część książki dotyczy urazów sportowych oraz zaleceń dla sportowców. Autorzy opisują każdą dyscyplinę sportową wraz charakterystycznymi dla niej czynnikami ryzyka.

Opisy są zilustrowane zdjęciami i rysunkami, które pokazują m.in. jak prawidłowo wykonać ćwiczenia. Ważne informacje, takie jak definicje, wskazówki, zalecenia, zostały wyróżnione w ramkach, dzięki czemu czytelnik wie, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejrzysta forma, jasny opis ćwiczeń oraz zdjęcia to niewątpliwe atuty tej publikacji. Dzięki niej każdy może bez problemu wykonywać te ćwiczenia w domu.

Książka „Życie bez bólu” z pewnością okaże się przydatna dla osób, które nieskutecznie walczyły z przewlekłym bólem lub ze względu na inne współistniejące choroby nie mogą stosować leczenia farmakologicznego.

Więcej na temat książki czytaj w jej zakładce.

