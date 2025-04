Jakie są rodzaje stomii?

Wśród stomii układu pokarmowego wyróżniamy ileostomię, w przypadku której przez powłoki brzuszne wyprowadzony zostaje koniec jelita krętego (jelito cienkie) oraz znacznie częściej wytwarzaną kolostomię, w której odcinkiem wyłanianym na zewnątrz powłok brzusznych jest odcinek okrężnicy (jelito grube).

Głównymi wskazaniami do wytworzenia kolostomii są nowotwory jelita grubego, masywne urazy brzucha, niedokrwienia oraz niedrożności jelit. Natomiast ileostomię stosuje się najczęściej w przypadkach konieczności usunięcia całego jelita grubego, w nieswoistych zapaleniach jelit oraz polipowatości rodzinnej.

Każda stomia stanowi skrócenie przewodu pokarmowego. Im dłuższy odcinek jelita jest zachowany, tym zaburzenia metaboliczne są mniej nasilone, a zachowanie higieny sztucznego odbytu łatwiejsze. W przypadku kolostomii chory oddaje zazwyczaj dobrze uformowany lub nieznacznie rozcieńczony kał, nie tracąc przy tym wody, a wydalany kał nie powoduje znacznych podrażnień skóry wokół stomii. Znaczne zaburzenia powstają w przypadku ileostomii. Zawartość jelita krętego jest płynna i trawiąca. Może zatem powodować znaczną macerację skóry wokół wyłonionej stomii. Chorzy z ileostomią oddają wiele stolców dziennie, częściej cierpią na niedobory płynów, elektrolitów i białka.

Jak żyć ze stomią?

Stomie wydalnicze wymagają stałego zaopatrywania w postaci naklejania na skórę wokół wynicowanego jelita specjalnych plastikowych worków. Bezwzględnie konieczna jest idealna higiena sztucznego odbytu celem zapobiegania zakażeniom.

Osoby z kolostomią łatwiej przystosowują się do nowej sytuacji. Na ogół wracają do pracy zawodowej i kontaktów towarzyskich, a ich kalectwo jest niezauważalne. Większe problemy mają chorzy z ileostomią, mimo coraz to lepszych zbiorników i ochraniaczy stomii.

Z pomocą chorym ze stomią przychodzą poradnie i kluby chorych ze stomia, które udzielają fachowych porad i uczą adaptacji do życia ze sztucznym odbytem.

