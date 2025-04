Kobiety chorują częściej

Do powstania żylaków przyczyniają się predyspozycje genetyczne, tryb życia, płeć (kobiety chorują częściej). Duże znaczenie ma brak ruchu, siedzący tryb życia, długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej, nadwaga, otyłość, ciąża. Wszystkie te czynniki powodują utrudnienia w odpływie i zastój krwi w żyłach. Ściany żył stają się coraz cieńsze i słabsze, ulegają poszerzeniu i uwypukleniu.

Uczucie ciężkości i obrzęki

Pierwszymi objawami powstającej niewydolności żylnej są pojawiające się uczucie ciężkości nóg, obrzęki oraz pojedyncze zmiany naczyniowe. W miarę upływu czasu ulegają one powiększeniu, ich przebieg staje się kręty i wystają ponad powierzchnię skóry. Nieleczone i zaniedbane żylaki mogą prowadzić do powstawania ran i trudno gojących się owrzodzeń.

Jak chronić układ żylny?

Zbyt mała aktywność fizyczna ma niekorzystny wpływ na układ żylny, ponieważ nie pracuje pompa mięśniowa, która tłoczy krew do góry. W związku z tym, głównym wskazaniem profilaktycznym jest aktywność fizyczna, regularny wysiłek fizyczny.

Osoby pracujące w biurach powinny co jakiś czas wstawać z krzeseł, wykonać kilkuminutowy marsz lub chociażby napinać mięśnie, unikać krzyżowania nóg. Należy unikać zbyt ciasnego obuwia, niewygodnego stroju.

Na rozszerzenie żył wpływają wysokie temperatury, dlatego należy zrezygnować z gorących kąpieli, sauny, solarium, długotrwałego opalania. Niekorzystnie wpływa również nikotyna, a w szczególności długotrwałe palenie papierosów. W przypadku kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną, pojawienie się żylaków powinno być zgłoszone lekarzowi ginekologowi.

Aktywność fizyczna i leczenie uciskowe

Leczenie żylaków niewielkich rozmiarów polega na częstym unoszeniu kończyn dolnych, regularnej aktywności fizycznej. Duże znaczenie ma leczenie uciskowe za pomocą opasek i pończoch uciskowych oraz podawanie leków hamujących przepuszczalność ścian naczyń i wzmacniających ściany żył, takich jak wyciągi z kasztanowca, diosmina. Żylaki można też leczyć obliteracyjnie, stosując tzw. skleroterapię. Zabieg ten polega na wstrzyknięciu do nich środka wywołującego uszkodzenie nabłonka naczyń, co prowadzi do zarośnięcia poszerzonej żyły. Leczenie operacyjne daje najlepsze wyniki z metod przedstawionych powyżej.

