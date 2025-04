Żylaki ma lub będzie miało prawdopodobnie aż 3/4 Polek! W dużym stopniu winna jest temu nasza praca. Większość z nas spędza w niej czas, siedząc. A to szkodzi naszym żyłom. Można jednak zdziałać naprawdę wiele, by zmniejszyć ryzyko choroby.

W biurze

Ulżysz nogom, zmieniając nieco swoje przyzwyczajenia.

Po pierwsze Staraj się co godzinę wstawać i spacerować (chociaż 5 min).

Po drugie Nie zakładaj nogi na nogę, bo powoduje to ucisk żył. Podobnie jak siedzenie na za wysokim krześle (całe stopy, a nie tylko palce, powinny być wsparte na podłodze).

Po trzecie Ćwicz na siedząco. Co jakiś czas wspinaj się na palce, a potem przenoś ciężar ciała na pięty. Możesz też wyprostować nogę w kolanie i kręcić w powietrzu kółka stopą.

W domu

Przede wszystkim Stosuj maści i żele ze składnikami przeciwżylakowymi.

Dobra rada Zrezygnuj z wysokich obcasów albo przynajmniej zsuwaj je ze stóp, gdy siedzisz za biurkiem. Buty na 2,5-,3-cm obcasie są najzdrowsze