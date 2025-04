Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda przeanalizowali wyniki 17 zbiorczych badań porównujących zdrowie ludzi jedzących organiczne produkty i normalne. Sprawdzili również 223 badania dotyczące składu żywności organicznej pod względem składników odżywczych oraz występowania bakterii i pestycydów.

Wyniki badań wykazały, że organiczne jedzenie niczym nie różni się od normalnego. Naukowcy przebadali m.in. ekologiczne owoce, warzywa, jajka, mięso, produkty zbożowe i mleczne. Odkryli, że ich skład chemiczny niczym nie różnił się od ich normalnych odpowiedników. Produkty organiczne zawierały jedynie więcej związków azotowych, co świadczy o obecności naturalnych nawozów.

Różnice pomiędzy typami tych samych produktów były dosyć duże, ale wynikają one z miejsca produkcji, np. innej gleby w przypadku warzyw i owoców czy innej paszy dla zwierząt w przypadku mięsa. Departament Zdrowia zapowiada prowadzenie badań, aby udowodnić korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania produktów organicznych w porównaniu do konwencjonalnych.

Wyniki przedstawione przez naukowców wywołały dyskusje wśród producentów ekologicznej żywności.

