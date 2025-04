Gdy wchodzimy do sklepu spożywczego, nasz wzrok przyciągają kolorowe produkty żywnościowe, z których większość wygląda dorodnie, zdrowo i smacznie. Niestety, to tylko pozory, o czym możemy przekonać się z książki „Żywność pełna kłamstw” autorstwa doktora Hansa-Urlicha Grimma – eksperta zajmującego się odżywianiem.

Dlaczego warto sięgnąć po jego książkę? Przede wszystkim dlatego, że możemy się z niej dowiedzieć, jakie substancje (nie pozostające obojętne na nasz organizm) są dodawane do żywności, dlaczego mogą być niebezpieczne i jakie choroby mogą wywoływać.

Książka została podzielona na 10 długich rozdziałów. Znajdziemy w niej też przydatny leksykon pojęć, który wyszczególnia i opisuje m.in. substancje występujące często w jedzeniu.

Komu zatem można polecić książkę „Żywność pełna kłamstw”? Każdemu, kto chce jeść świadomie, jest gotowy poznać tajniki przemysłu spożywczego i pragnie wziąć zdrowie w swoje ręce!

Więcej o książce dowiesz się z jej zakładki.

Reklama